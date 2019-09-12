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محمد عبو يخضع الى فحوصات طبية و سريرية بالمستشفى العسكري

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:17 م
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محمد عبو يخضع الى فحوصات طبية و سريرية بالمستشفى العسكري
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محمد وليد الجموسي
 
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 أجرى مرشح حزب التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، محمد عبو يوم أمس فحوصات طبية سريرية وتحاليل مخبرية دقيقة بالمستشفى العسكري.
وذكر عبو في بينا نشره على صفتحه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنه قد أجرى هذه الفحوصات الطبية لتأكيد أهليته لتحمل المسؤولية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية وفي إطار احترام ناخبيه وتوافقا مع قناعاته بجسامة مسؤولية رئاسة الجمهورية.
وقام محمد عبو بفحوصات قلبية من تخطيط وصور بالصدى وتخطيط بالمجهود أكدت انه في صحة جيدة ،وأثبتت التحاليل سلامته من الأمراض المزمنة، وفق البيان.
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