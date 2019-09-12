عبير موسي : أرفض المساواة في الميراث و لن ألغي تجريم المثلية الجنسية

قالت المترشحة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبير موسي انها لن تلغي تجريم المثلية الجنسية و لن تشرع لها مؤكداة انها لن تسمح بأي انتهاك للحرمة الجسدية للتونسيين.

و أضافت عبير موسي في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" ان عملية الفحص الشرجي ان العملية ستكون منظمة ومضبوطة بقانون وفي كنف الاحترام للذات البشرية معبرة عن رفضها للمشروع الحالي للمساواة في الميراث لأن فيه تحيل على حقوق المرأة.

و في سياق اخر اكدت أنها ستفتح كل الملفات الحارقة وستكشف كل الحقائق فيما يتعلق بموضوع التسفير إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية والجهاز السري وانتشار الإرهاب.