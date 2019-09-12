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سوسة : إيقاف سائح روسي بسبب اعتدائه على حانة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:13 م
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سوسة : إيقاف سائح روسي بسبب اعتدائه على حانة
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محمد وليد الجموسي
 
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أذنت النيابة العمومية بسوسة مساء أمس بالاحتفاظ بسائح يحمل الجنسية الروسية من أجل الإضرار بتجهيزات أحد نزل مدينة سوسة وهو في حالة سكر وقام باحداث الهرج والتشويش.
وكان السائح الروسي في حالة سكر مطبق باحدى حانات النزل الذي يقيم به بسوسة لما تخاصم مع احد العاملين فيه فقام بتهشيم بعض محتويات الحانة.
وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سوسة المدينة بالتحقيق في الواقعة.
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