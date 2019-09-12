أحمد الشامي يهنئ هنا الزاهد وأحمد فهمي على زواجهما



وعلق الشامي، علي الصورة وكتب،:"ألف مبروك،وربنا يباركلكم يارب".



وشارك هنا وأحمد، فرحتهما عدد كبير من الأقارب والفنانين والفنانات وأبرزهم، الفنان عمرو يوسف، وكندا علوش، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد صلاح حسني، وماجد، وشقيقه الفنان كريم فهمي، وأكرم حسني، لبلبة، أشرف عبدالباقي، ووفاء عامر ونجلها خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفني هاني عبدالله، كريم عفيفي، المخرج بيتر ميمي.



وأحيا حفل الزفاف الفنان محمد حماقي، الذي قدم مجموعة كبير من أغانيه القديمة والحديثة وسط صيحات جميع الحاضرين.



واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضًا ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سويًا مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



وذكرت هنا الزاهد في حوار تلفزيوني لها، أنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة ووجدت فيه سمات فتى أحلامها، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها.



أما عن أحمد فهمي، فهو شديد الغيرة على هنا الزاهد، ودخل في مشاجرات لفظية، مع متابعيها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، فلم يسمح لأحد أن يعلق لديها بتعليق غير مناسب أو يسخر من الاطلالات التي تظهر بها.



وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد اشتركا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشغال" في موسم رمضان الماضي.



وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.



"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).





نشر الفنان أحمد الشامي، صورة تجمعه بالممثل أحمد فهمي، والممثلة هنا الزاهد، أثناء حفل زفافهما الذي أقيم في أحد الفنادق الضخمة بالقاهرة وإنتهي في الساعات الأولي منذ صباح اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير"إنستجرام".