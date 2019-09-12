بعد أن اتهمته بالتحيل: طليق مرام بن عزيرة يكذبها

كذب محامي نديم الحباسي طليق مرام بن عزيزة ما جاء على لسانها من اتهامات و اداعاءات خطيرة لموكله خلال حضورها في برنامج فكرة سامي الفهري على قناة الحوار التونسي خلال الاسبوع الماضي.

وأضاف محامي نديم الحباسي ان مرام بن عزيزة تمادت في ادعاء الإتهامات الكاذبة لموكّله مما وضطراره للرد عليها ما لحق شرفه وكرامته موكله حسب بيان صادر عنه .

كما بين المحامي انه سيقدم كل المؤيدات الضرورية التي تفند هذه الإتهامات مشيرا انه تم عرض حياته الخاصة في وسائل الإعلام.