"الإفتاء" توضح حكم تقديم الطعام لـ المُعزين



وأوضح أحد رجالا دار الإفتاء، أن من نسى االتشهد أثناء الصلاة عليه أن يعيد الصلاة كاملة مرة أخرى، كون أن التشهد ركن أساسي لصحة الصلاة.



وكانت ردت دار الإفتاء على من يشككون في الأحادث التي تشكك في فضل الجيش المصري، حيث سردت عدد من الأحاديث وأكدت أنها صحيحة.



وأشار أحد علما دار الإفتاء، أن من يتوفى بمرض السرطان فهو شهيد كونه مرض مبطون أي باطن، كما أنه لا يجوز سماع الأغاني االتي تثير الفتن، أو يصاحبها منكر مثل الرقص.



كما أوضحت دار الإفتاء خلال البث االمباشر لها، حكم تجسيد الأنبياء في أعمال فني، حيث أكد أحد علماء دار الإفتاء، أنه لا يجوز تجسيد الأنبياء في عمل كونهم وصلوا إلى درجة الكمال فلا يليق تجسيدهم بأي حال من الأحوال.



وأوضح أحد علماء دار الإفتاء، أنه "روى أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلا يقلد رسول الله فى مشيه وكان يفعل ذلك بقصد الإساءة للنبى فلعنه الرسول صلى الله عليه وسلم".



وشددت الإفتاء على أهمية ذكر وتسبيح الله في كل الوقات لما له من فائدة عظيمة.



وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "الفيسبوك"، قائلا: "ما حكم تقديم الطعام للمعزين الذين يأتون من أماكن أو بلاد بعيدة للتعزية والمشاركة في الدفن؟".وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها على "الفيسبوك"، أن صنعُ الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن بعيدة لا حرج فيه شرعًا؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة، ويُسَنُّ أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك؛ لِما رواه أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لَمَّا جاء نَعيُ جعفرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ».وتقدم دار الإفتاء يوميا آلية البث االمباشر للرد على أسئلة المسلمين التر ترد إليهم، ويقوم بالرد أحد علماء دار الإفتاء.