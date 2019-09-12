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ألفة يوسف لسيف الدين مخلوف : ربي يصبرك على جهلي أيها العالم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:08 م
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ألفة يوسف لسيف الدين مخلوف : ربي يصبرك على جهلي أيها العالم
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محمد وليد الجموسي
 
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ردت الأستاذة الجامعية ألفة يوسف على المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية سيف الدين مخلوف بعد ان وصفها بالجاهلة.
و قالت ألفة يوسف في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، "أمطرني أصدقائي بوابل من الرسائل تعلمني أن سيف الدين مخلوف وصفني بالجهل".
و أضافت "والحق أني أعترف أني جاهلة، فقد صرحت أكثر من مرة أني ما أوتيت من العلم الا قليلا، واتبنى القول: كل ما أعرفه أني لا أعرف شيئا".
و تابعت "فقط على السيد مخلوف التحلي ببعض التسامح والحِلم فلا يمكن أن يتألف الكون فقط من العلماء الجهابذة أمثاله، ولا بد من بعض التوازن ولا بد من وجود الجهلة أمثالي، ومن عشرات الآلاف من قرائي".
و ختمت تعليقها "ربي يصبرك على جهلي أيها العالم النحرير".
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