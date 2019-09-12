وظائف جديدة في البنك الأهلي "تعرف عليها"
أعلن البنك الأهلي المصري، عن فتح باب التوظيف لحديثي التخرج لخريجو كليات التجارة وما يعادلها من تخصصات إدارة " البنوك، الأعمال، الموارد البشرية، الاقتصاد وما يعادلها"، وكليات حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات،حقوق من دفعات 2015 حتي 2018.
علي أن يكون المتقدم حاصل علي درجة جيد علي الأقل في المؤهل الدراسي، وأن يكون من خريجي الكليات والإكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات والجامعات الدولية من الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
تعرف علي شروط التقديم في وظائف جديدة في البنك الأهلي
١ـ أن يكون الخريجين من طلاب الجامعات اوالكليات او الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات والجامعات الدولية بشرط حصولهم علي درجة البكالوريوس
٢ـ الايقل تقديره العام عن جيد
٣ـ الا يكون للخريج أقارب بالبنك حتي الدرجة الثالثة وفقا للمرفق
٤ـ الا يزيد سن المتقدم عن ٢٨ عام عند التعيين
٥ـ يشترط أن يكو نمحل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي
الكليات والتخصصات المطلوبة :
١ـ تجارة وما يعادلها
٢ـ ادارة بنوك
٣ـ إدارة موارد بشرية
٤ـإقتصاد ومايعادلها
٥ـ علوم حاسب
٦ـ هندسة حاسبات
٧ـ حقوق
تعرف علي تاريخ أنشاء البنك الاهلي المصري
ويذكر أن البنك الأهلي المصري"، أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها ، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.
وتمكن البنك خلال العام المالي 2017/2018 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في يونيو 2018 نحو 1544 مليار جنيه بزيادة نسبتها 13.1% عن يونيو 2017، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 30.4% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري.
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