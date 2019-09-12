"نيويورك تايمز": ترامب يطالب بتغيير تنبؤات الطقس

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه الضغط على خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، بعد ادعائه أن إعصار دوريان سيضرب ولاية ألاباما، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

ووفقا للصحيفة، طالب ترامب خبراء الأرصاد الجوية بتصحيح التنبؤات حول إعصار دوريان والتي تتعارض مع تصريحاته.

وفي وقت سابق، كشفت الصحيفة أن علماء الأرصاد الجوية وافقوا على تصريحات ترامب والذي ادعى خلالها أن إعصار دوريان يمكن أن يصل إلى ألاباما فقط تحت تهديد الفصل من العمل.

وبحسب الصحيفة، هدد وزير التجارة ويلبر روس بإقالة إدارة مكتب أبحاث المحيطات والغلاف الجوي.

وكان ترامب قد أعلن، نهاية الأسبوع، في تغريدة أن ولاية ألاباما واحدة من الولايات التي يمكن أن يشملها إعصار دوريان، فيما نفت هيئة الطقس الوطنية ذلك في تغريدة بعد 20 دقيقة.

ووفقا لآخر الإحصائيات قتل إعصار"دوريان" ما لا يقل عن 50 شخصا في جزر الباهاما، ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين. أما الناجون من الإعصار فعدد كبير منهم وقع ضحية إجراءات إدارية معقدة إذ منعوا من دخول الأراضي الأمريكية باعتبارهم تهديدا للأمن الأمريكي، من جهة أخرى يتخوف العمال الهايتيون ممن نقلوا إلى منطقة ناساو شمال جزر الباهاما من تصاعد العنف العرقي ضدهم.

حثّ ثلاثة نواب أمريكيين ديمقراطيين، من بينهم رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على مراجعة تقرير حول التغير المناخي، بعد إصرار إدارة دونالد ترامب، على تجاهلها للتطرفات المناخية.

وقال تقرير البنتاجون، الذي صدر في العاشر من يناير، إنّ التغير المناخي هو قضية أمن قومي وتمّ إدراج 79 منشأة عسكرية محلية معرضة لخطر الفيضانات والجفاف والصحاري الزاحفة وحرائق الغابات وفي ألاسكا ذوبان الجليد السرمدي.

لكن التقرير، الذي يتطلبه قانون السياسة الدفاعية الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في عام 2017، لم يتضمن تفاصيل عن إجراءات التخفيف المحددة لجعل القواعد أكثر مرونة لتغير المناخ، بما في ذلك التكاليف، كما فشل في إدراج أي قواعد أو منشآت لمشاة البحرية في الخارج.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال النائب الأمريكي آدام سميث، رئيس لجنة مجلس النواب، إن تقرير إدارة ترامب غير كاف، وأضاف "إنه يدل على استمرار عدم الاستعداد للاعتراف والتهديد الجديين للتهديد الذي يمثله تغير المناخ على أمننا القومي واستعدادنا العسكري".

وأثار ترامب شكوكاً حول علم تغير المناخ، مجادلاً بأن الأسباب والآثار لم يتم التحقق منها بعد، ويأتى ذلك رغم موجة من البرد القارس ضربت غرب وسط الولايات المتحدة الأسبوع الجارى.

وقال التقرير إن المنشآت الرئيسية بما في ذلك قاعدة ماكديل الجوية في فلوريدا، ومحطة نورفولك البحرية في فيرجينيا، وقاعدة كورونادو البحرية في كاليفورنيا، تواجه مخاطر الفيضانات في الوقت الحالي وفي المستقبل، مشيراً إلى أنّ 53 منشأة بالفعل تواجه فيضانات بالفعل.