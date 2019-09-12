التخطيط: 400 مليون جنيه لتدريب الوزارات والمحافظات والهيئات "لتحقيق التنمية"





ـ وزيرة التخطيط" تنمية الموارد البشرية ركن أساسي في تحقيق التنمية

ـ وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة لبحث خطة المعهد واستعراض أهدافه

ـ عدد المتدربين في المعهد وصل إلى 22 ألف متدرب وحجم ميزانية التدريب بلغت نحو 400 مليون جنيه

ـ شريفة شريف : المعهد يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي ويضع رؤية ورسالة جديدة









قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية موضحة أن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أي دولة .





كما أشارت هالة السعيد"، إلي دراسة العديد من البدائل بهدف تطوير أعمال المعهد موضحة أن إجمالي عدد المتدربين في المعهد وصل إلى 22 ألف متدرب، وأن حجم ميزانية التدريب بلغت نحو 400 مليون جنيه موجهه لتدريب الوزارات والمحافظات والهيئات إلي جانب الجامعات الحكومية.









وأضافت السعيد"، أن المعهد يهدف إلي تقديم الخدمات التدريبية المميزة وذلك من خلال التعاقد مع الجهات المختلفة من الوزارات والجامعات لتقديم تلك الخدمات والتي تتضمن التدريب علي العديد من الموضوعات المختلفة منها التدريب علي نظم المعلومات وجائزة التميز الحكومي.





ومن جانبها أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة"، أن المعهد يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي، حيث يضع رؤية ورسالة جديدة بما يتسق وعملية التحول الرقمي موضحة أن المعهد سيشهد عملية تحديث وتطوير فيما يخص الخدمات التي يقدمها والمحتويات التدريبية للبرامج الذي ينفذها مضيفه أن تنمية وتطوير القدرات البشرية تعد إحدي المهام الرئيسة للمعهد.









وأكدت شريفه"، علي حرص المعهد علي متابعة تقييم مستوى المتدربين مع إدارات الجهات المختلفة، وذلك خلال وبعد البرامج التدريبية التي قدمها لهم المعهد بهدف تطوير وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على أعلى مستوى، وفقاً لتوجه الدولة نحو الاهتمام بالعنصر البشري.





وأكد المهندس هاني محمود عضو لجنة الإصلاح الإداري"، بالمعهد علي الدور الفعال للمعهد القومي للإدارة حيث سيتنامي هذا الدور خلال الفترة القادمة خاصة مع الطفرة التي حدثت في عملية التطوير الإداري لافتًا إلي التطور التي تشهده حالياً البرامج التدريبية الخاصة بالمعهد حيث أصبحت تغطي الكفاءات والمهارات الشخصية والادارية فضلاً عن مهارات القيادة.





موضحًا أن العام المالي السابق شهد تدريب أعداد كبيره من المتدربين من ٢٢ محافظة وليس القاهرة واسكندرية فقط مما يمثل نجاحاً كبيراً من جانب المعهد.





وأوضح أشرف عبد الوهاب عضو لجنة الإصلاح الإداري"، بالمعهد أن المعهد القومي للإدارة منوط به تطوير الجهاز الإداري فيما يخص الإجراءات الإدارية الجديدة،وكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في أداء الأعمال وتبسيطها فضلاً عن الترقي بمستوي المديرين بإعطاءهم مهارات جديدة في إدارة الوقت والعمل لمساعدة الموظفين في تبني اسلوب جديد في الادارة.





وأضاف عبد الوهاب"، أن المعهد يقدم دورات متخصصة لذوي القدرات الخاصة فضلاً عن الدورات المتخصصة لتمكين القيادات النسائية ورفع نسبة تمثيل المرأة في الجهاز الاداري إلي جانب منظومة التحول الرقمي كالاشراف علي تنفيذ موقع الحكومة الإلكترونية إلي جانب تنفيذ وتطوير مواقع التطور الاداري.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة والمنعقد لبحث ومناقشة خطة المعهد وأهدافه ورؤيته وكذا الخطة التطويريه له.



