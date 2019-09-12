اسعار الذهب في السعودية اليوم 12-9-2019.. أهم الفروق بين الذهب المصري والسعودى

اسعار الذهب اليوم

يشهد الذهب في المملكة العربية السعودية اقبالا شديدا من قبل المواطنين لما يوليه المعدن الأصفر من اهمية كبرى لدى المواطنين في السعودية سواء باعتباره وسيلة من وسائل الحلى أو باعتباره أحد أدوات الاستثمار الهام ونرصد من خلال هذا التقرير اخر التحديثات الطارئة على اسعار الذهب في السعودية بالريال السعودى وبالدولار الامريكيى فضلاً عن عن اسعار الذهب العالمية وأهم الفروق بين الذهب السعودى والذهب المصري، وجاءت الاسعار على النحو التالى:





اسعار الذهب في السعودية اليوم 12-9-2019





تشهد اسعار الذهب في السعودية اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية حيث سجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 136.37 ريال ، والذهب "عيار21"، 159.10 ريال، وسعر الذهب "عيار 24" 181.83 ريال، وسجل "الذهب"، "عيار 24"، 181.83 ريال للجرام الواحد، وسجل سعر الذهب عيار 24 بنحو 184.80 ريال بما يعادل $49.27، وسجل أسعار أوقية الذهب بنحو 5,747 ريال بما يعادل $1,532 أسعار جنيه الذهب بنحو 1,294 ريال بما يعادل $344.90 أسعار كيلو الذهب بنحو 184,800 ريال بما يعادل $49,270، وسجل سعر الذهب عيار 22 بنحو 169.40 ريال بما يعادل $45.16 ، واستقرت أسعار الذهب عيار 21 بنحو 161.70 ريال بما يعادل $43.11 أسعار الذهب عيار 18 بنحو 138.60 ريال بما يعادل $36.95 سعر الذهب عيار 14 بنحو 107.80 ريال بما يعادل $28.74 سعر الذهب عيار 12 بنحو 92.40 ريال بما يعادل $24.64.







عيار الذهب السعر بالريال السعوى السعر بالدولار الامريكى سعر الذهب عيار 22 169.40 ريال سعودى 49.27$ سعر الذهب عيار 21 161.70 ريال سعودى 45.16$ سعر الذهب عيار 18 138.60 ريال سعودى 43.11$ سعر الذهب عيار 14 107.80 ريال سعودى 36.95$ سعر الذهب عيار 12 92.40 ريال سعودى 24.64$ اسعار اوقية الذهب 5.747 ريال سعوى 1.53$ اسعار جنيه الذهب 1.294 ريال سعودى 344.90$



اسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت اسعار الذهب في سوق الصاغة المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 12-9-2019 ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو695 جنيهًا ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 595 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 795 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5560 جنيهًا.





أسعار الذهب العالمي





واصلت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس.





وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1509.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، بعدما فقد واحدا بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1517.9 دولار للأوقية.





الفرق بين الذهب المصري والسعودي : هناك الكثير من المميزات التى تفرق بين الذهب السعودية والذهب المصري فلكلا منهما خصائصه التى تميزه عن غيره من انواع الذهب المختلفة وفيما يلي اهم الفروق التى تميز بيم الذهب المصري والذهب السعودى وجاءت على النحو التالى:

خصائص الذهب المصري: من أهم ما يميز الذهب المصري عملية اندماجه التامة والجيدة بالعناصر الأخرى الموجودة معه، مثل: النحاس، الفضة، الزئبق، الحديد، ويصعب فصل هذه العناصر الأخرى عن الذهب، كما تتم عملية التصنيع للذهب المصري تتم بواسطة المصريين فقط.

خصائص الذهب السعودي: يشتهر الذهب السعودى بكفاءته وجودته، فضلا عن انه ذهب خالص لاينتم خلطه بعناصر أخرى إلا الزئبق فقط، كما أنه من السهل فصل الذهب عن عنصر الزئبق، ويرجع ذلك لوجود ميزة الذهب غير قابل للالتصاق.









