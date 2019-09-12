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رئيس ريال مدريد يسخر من برشلونة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
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رئيس ريال مدريد يسخر من برشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
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الفجر الرياضي
 
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طعن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني غريمه برشلونة عند إجابته على تراجع فريقه في الموسم الماضي الذي وصف بـ"الكارثي".


وقال بيريز لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "يجب أن تكون منتقدا للذات، لكننا نقدر كل شيء فزنا به.. لقد حققنا 4 ألقاب لدوري الأبطال في 5 سنوات، بينما حاول آخرون الفوز بنفس اللقب في الموسم الماضي ولم يستطيعوا"، في إشارة إلى برشلونة منافس النادي الملكي في الدوري الإسباني.


رئيس ريال مدريد يكشف سر فشل ضم بوجبا ومبابي


وكشف بيريز عن أسرار عدم الثنائي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وأوضح رئيس ريال مدريد أن مانشستر يونايتد رفض بيع بول بوجبا وهو نفس حال كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ لعدة سنوات.


وقال رئيس ريال مدريد: "أما فيما يتعلق بمبابي فنحن نحبه لكنهم لا يريدون بيعه ومع ذلك سنذهب ونحاول من أجله مجددا".


وتحدث بيريز خلال اجتماعه مع شركاء النادي وأعضاء الجمعية العمومية، مدافعًا عن الصفقات الجديدة قائلًا: "صفقاتنا كانت محسوبة.. حاولنا بيع جاريث بيل وجيمس رودريجيز وماريانو دياز لكن لم ينجح في هذا الأمر لهذا سيضطر إلى تسجيل رودريجو جويس في الفريق الثاني "الكاستيا" خاصة أن قائمة الفريق تمتلك 26 لاعبًا".


وطلب بيريز مساندة الجماهير للاعبين بقوله: "علينا التصفيق لهم إذا تفوقوا أكثر من إطلاق الصافرات ضدهم، خاصة أنهم لا يخافون وسيفوزون بالكثير من البطولات".


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