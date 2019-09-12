ملكة جمال الكون.. 10 إطلالات لخطيبة تامر عاشور الجديدة

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دارين حلمي هي ملكة جمال مصر لعام 2019، ومرشحة لملكة جمال الكون.





وأقيم حفل الخطوبة، في أجواء عائلية بسيطة اقتصر الحضور على أفراد أسرتهما والأصدقاء المقربين فقط، وأعرب عدد كبير من متابعيهما عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد.





ومن المقرر أن يقام حفل زفاف الفنان تامر عاشور، وملكة جمال مصر والمرشحة لملكة جمال الكون دارين حداد، أن يقام نهاية العام الجاري.





ويقوم تامر عاشور، حاليا، بتكثيف الاستعدادات للتعجيبل من موعد حفل الزفاف، والذي سيقام نهاية عام 2019، وبذلك تكون فترة الخطوبة لا تتعدى الـ 3 أشهر.





ونقدم أبرز إطلالات دارين حداد، التي نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" والتي نالت اعجاب العديد من متابعيها حيث تتميز بجمال فائق.

