ملكة جمال الكون.. 10 إطلالات لخطيبة تامر عاشور الجديدة
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
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الفجر الفني
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أعلن الفنان تامر عاشور، مساء أمس، خطبته من دارين حلمي، ملكة جمال الكون، ونشر عبر حسابه الهاص بموقع تبادل الصور الشهير صورة من حفل الخطوبة معلقا عليها قائلا: "مش هذوق في الكلام واقول قصه حب كبيره انا عرفت دارين من فترة قريبة وهقول إن دارين إنسانه مخلصه ومحترمه و هقول إني بحبها قدام كل الناس واتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة".
ونشرت دارين حلمي، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" أيضا صورة من حفل الخطوبة وعلقت بالقول: "عايزة اقولك انك اجمل حاجه حصلتلي انت اجمل حلم حلمته وحققته معنديش احلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجه حلوه ومبسوطه انك غيرتني بحبك يا ياتامر يا اجمل صدفه في حياتي كلها ".
دارين حلمي هي ملكة جمال مصر لعام 2019، ومرشحة لملكة جمال الكون.
وأقيم حفل الخطوبة، في أجواء عائلية بسيطة اقتصر الحضور على أفراد أسرتهما والأصدقاء المقربين فقط، وأعرب عدد كبير من متابعيهما عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد.
ومن المقرر أن يقام حفل زفاف الفنان تامر عاشور، وملكة جمال مصر والمرشحة لملكة جمال الكون دارين حداد، أن يقام نهاية العام الجاري.
ويقوم تامر عاشور، حاليا، بتكثيف الاستعدادات للتعجيبل من موعد حفل الزفاف، والذي سيقام نهاية عام 2019، وبذلك تكون فترة الخطوبة لا تتعدى الـ 3 أشهر.
ونقدم أبرز إطلالات دارين حداد، التي نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" والتي نالت اعجاب العديد من متابعيها حيث تتميز بجمال فائق.
يعيش تامر حالة من السعادة هذه الفترة وذلك لنجاح البومه الأخير "أيام" كما بدأ في تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة "ايرث برودكشن المملوكة لسارة الطباخ".
ويستعد الفنان تامر عاشور لإقامة حفلًا غنائيًا اليوم "الخميس" بأحد أندية محافظة الإسكندرية.
ومن المقرر أن يقدم "عاشور"، خلال الحفل عددًا من أغنانيه الشهيرة منها "افترقنا، أنا راجع، قولوله سماح، هاجي على نفسي، بيت كبير، أنا بستسلم، كلموها عني، قالولي نسيك، ذكريات كدابة، أنت اخترت، تسلم، بالإضافة لعدد من أغانى ألبومه الجديد" أيام".
وكان تامر عاشور قد أحيت منذ أيام قليلة حفل من أضخم حفلات الطلاب بالمنصورة وذلك للاحتفال بتخرج دفعه ٢٠١٩ من أكاديمية الدلتا للعلوم.
شهد الحفل آلاف الطلاب من مختلف المراحل وأسر الخريجين ممن استمتعوا علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة بوصلات الغناء والرقص علي أعاني عاشور المميزة وهو ما يعد امتدادا لنجاح ألبوم تامر عاشور الأخير "أيام".
شهد الحفل آلاف الطلاب من مختلف المراحل وأسر الخريجين ممن استمتعوا علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة بوصلات الغناء والرقص علي أعاني عاشور المميزة وهو ما يعد امتدادا لنجاح ألبوم تامر عاشور الأخير "أيام".
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