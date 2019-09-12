الأرصاد: الرطوبة في انخفاض.. وتحسن في الطقس



وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن هناك نشاط للرياح على الغردقة، والبحر الأحمر، وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.



ونوه بأنه هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية، محذرًا السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة على طرق التي تؤثر عليها الشبورة المائية.

وعن نسبة الرطوبة، أوضح أان الرطوبة مرتفعة في الصباح الباكر، ولكنها تنخفض في وقت الظهيرة حيث تصل إلى 35% على القاهرة وهو ما يعد تحسن في حالة الطقس.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى على عدد من المحافظات اليوم الخميس:

القاهرة: 30

الإسكندرية: 30

دمياط:30

بور سعيد: 30

العريش: 31

رفح: 31

الإسماعيلية: 34

السويس: 34

وادي النطرون: 23

المنصورة: 32

طنطا: 32

سانت كاترين: 31

الغردقة: 36

شرم االشيخ: 36

الفيوم: 34

المنيا: 35

أسيوط: 36

سوهاج: 37

قنا: 38

الأقصر: 39:

االوادي الجديد: 38

أسواان: 39

حلايب: 38

شلاتين: 37

أبو رماد: 38



هذا وقد ااقترب فصل الصيف من الانتهاء، وأوشكنا على دخول فصل الاخريف، ومن سماته سقوط المطار والسيول، وهو ما كان السبب في تردد أن البلاد ستتعرض إلى السيول وهو ما نفته هيئة االأرصاد الجوية.



حيث أكد رئيس الهيئة أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تدل على تعرض االبلاد إلى السيول، مؤكدا أنه حال رصد أي ظواهر جوية غريبة يتم على الفور إصدار بيان ويكون قبلهاا بنحو كافي يصل إلى 72 ساعة.



وقد استعدت المحافظات المحاطة بالجبال لأي سقوط للأمطار أو السيول من خلال التأكد من سلامة مخرات السيول.



ويعتبر الطقس الآن في أفضل حالاته، حيث بدأت نسب الرطوبة في الانخفااض، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي..

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم وغدًا مستقر على كافة الأنحاء، حيث تدور درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، مع وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية، والمزروعات.