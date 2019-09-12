مورينيو: ريال مدريد طلب مني كسر هيمنة برشلونة





غادر 2010 ، من الإنتر البالغ من العمر 56 عامًا بعد فوزه بالثلاثية دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، وكوبا إيطاليا ، ودوري الأبطال وجاء إلى العاصمة الإسبانية ، حيث قضى ثلاثة مواسم.





وفي ذلك الوقت ، فاز بلقب الدوري الإسباني، كأس كوبا ديل ري وسوبركوبا دي إسبانيا في سعيها لإنهاء قبضة برشلونة على كرة القدم الإسبانية.





وقال مورينو للقناة التلفزيونية البرتغالية "11 : "ريال مدريد كان أفضل تجربة لي بسبب ما تعلمته كمدرب ، كرجل ، من الدروس التي تعلمتها في مسيرتي وفي عملي.





وتابع مورينيو : "إنها أفضل ذكرى في حياتي المهنية ، لقد كانت رائعة ومع ذلك ، فإن أسلوب اللعب الذي طبقه ، خاصة في كلاسيكوس ، كان نقيض ما قاله بيب غوارديولا في برشلونة كانوا يحاولون اللعب ؛ كانت مدريد عدوانية ، ولعبت ألعابًا ذهنية ، ونظرت في الهجوم المضاد ، وكانت دفاعية بشكل مفرط في بعض الأحيان ، وكانت تلعب في بعض الأحيان مع بيبي أو سيرجيو راموس كاعبين خط الوسط ، على سبيل المثال.





وأضاف مورينيو: "ما طلبوه مني في ريال مدريد يناسبني. أخبروني أن لدينا أفضل فريق في العالم على الجانب الآخر ، لقد سحقونا وكان علينا أن نعكس هذا الوضع.





وأكمل: "انتصار فريق لوس بلانكوس لكرة القدم تحت قيادة مورينيو في 2010/11 ، حيث تغلبوا على برشلونة 1-0 بعد الوقت الإضافي ، كانت الخطوة الأولى في مدريد معتقدين أنهم يستطيعون التخلص من الطاغوت





وأوضح مورينيو: "كان علينا أن نمنع برشلونة من سحقنا وهذا هو السبب في أن نهائي ماستيلا كوبا هو الأهم [الكأس التي فاز بها] ومن هناك ، لم يكن هناك شيء واحد.





واختتم المدرب البرتغالي: لقد فزنا ببطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، كأس السوبر ، لكن لا شيء كان مثل نهائي كأس كوبا: "لسوء الحظ ، لم أتمكن من الفوز بأي من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا [أخذت مدريد إلى]."

رأت جوزيه مورينيو المسؤول عن ريال مدريد أنه محبب لبعض المؤيدين في حين أن آخرين لم يأخذوا طريقته ، لكن المدرب البرتغالي أظهر أن وقته في ملعب سانتياغو بيرنابيو كان أفضل تجربة في مسيرته حتى الآن.