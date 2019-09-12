18 معلومة تُجيب.. من هو المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد؟

تنشر بوابة الفجر، 18 معلومة، عن المستشار حمادة الصاوي، الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيينه نائبا عاما، منذ قليل، حيث قطع مشوارًا كبيرًا بين أروقة القضاء المصري، والعمل في النيابات المختلفة.





التحق بالعمل في النيابة العامة في 4/2/1986.

شغل منصب وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991.

شغل منصب وكيل النائب العام بمكتب النائب العام– نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993.

عمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام منذ 1994 وحتى 1998.

عمل رئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998.

شغل منصب رئاسة نيابة غرب القاهرة الكلية ثلاثة أعوام منذ العام القضائي 1999/2000 وحتى 2001/2002 وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة.

شغل منصب رئيس نيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام من 2002/2003 وحتى 2004/2005 طور خلالها أسلوب عمل نيابة المرور وأدخل نظام الحاسب الآلي إليها وتمكين المواطن من انهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.

عمل محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات 2005/2006.

عمل محاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة 2006/2007.

عمل محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية ثلاثة أعوام منذ 2007/2008 وحتى 2009/2010.

حصل على درجة رئيس الاستئناف عام 2010.

شغل منصب رئيس المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية.

شغل منصب الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية.

شغل منصب رئيس محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013 (بدوائر جرائم الإرهاب).

تم انتدابه للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف.

تم انتدابه للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسًا للجنة الشكاوى والدعاوى.

انتدب كقاضي تحقيق في قضايا فساد بالإضافة إلى عمله.

تم انتدابه للعمل محاميت عاما أول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10/2015 حتى 10/2017 وفي العام الأخير أسند إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

تم تعيينه مديرًا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارًا من 10/2017 .





ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله





وكان المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي تولى مهام منصبه وأدى اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 ولمدة 4 سنوات خلفا للمستشار الراحل هشام بركات الذي اغتيل على أيدي الإرهاب بتفجير موكبه وسيارته.





ووفقا للنص الدستوري قبل التعديل الجديد فإن المستشار نبيل صادق صدر قرار تعيينه لمدة 4 سنوات من رئيس الجمهورية ولكن كان قرار التعيين مجرد تصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى الذي رشح صادق لهذا المنصب وصدر قرار جمهوري بالتعيين.



