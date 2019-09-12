عاجل.. "أمن الغربية" ينجح فى تفكيك قنبلة بمدينة طنطا.. (صور)

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم الخميس، من تفكيك قنبلة تم وضعها بجوار سيارة ملاكى بشارع محب بمدينة طنطا.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد الاهالى بمدينة طنطا بالعثور على جسم غريب يشتبة فى كونة يحتوى على مواد متفجرة.



على الفور انتقلت قوات الامن إلى مكان الواقعة وخبراء المفرقعات، وتم عمل كردون أمنى كبير وإغلاق الشارع فى الاتجاهيين، وتفكيك القنبلة.



على جانب أخر تكثف الأجهزة الأمن جهودها لضبط الإرهابيين، حيث فرضت كمائن ثابتة ومتحركة، وشددت التأمين على منافذ المحافظة.



تم تحرير محضر بالواقعة واحضار النيابة العامة للتحقيق.