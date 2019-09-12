النيابة العامة الفلسطينية تفجر مفاجأة جديدة بشأن وفاة إسراء غريب

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، أن الشابة إسراء غريب التي شغلت ظروف موتها الرأي العام الفلسطيني والعربي، قتلت نتيجة الضرب المبرح.

سبب وفاة الشابة إسراء غريب

وكشفت النيابة العامة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام، أن سبب وفاة الشابة إسراء غريب هو قصور حاد في الجهاز التنفسي جراء ما تعرضت له من ضرب وعنف"، نافياً بذلك الادعاءات التي أشارت سابقاً إلى أن الفتاة سقطت من شرفة المنزل.

توجيه تهمة القتل لـ3 أشخاص في القضية

وأوضح النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، أنه تم توجيه تهمة القتل لـ3 أشخاص في القضية، مضيفا أن سبب وفاة إسراء غريب هو "قصور حاد بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها الشابة".

وأوضح النائب العام أنه "وفق تحقيقاتنا لم يكن القتل على خلفية الشرف"، واعتبرت النيابة أن الفتاة إسراء غريب تعرضت للضرب حتى الموت ووجهت تهمة القتل غير العمد لعائلتها، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأكد الخطيب أنه "لا علاقة لاستقالة الأطباء بقضية إسراء غريب، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة ملف القضية للمحكمة وفقا للقانون.





وفاة إسراء غريب

وفارقت إسراء غريب، الحياة في أغسطس الماضي، فيما قالت جماعات حقوقية إنها "جريمة شرف"، وفتحت السلطات تحقيقا في وفاة غريب، التي كانت تعمل في أحد صالونات التجميل في بيت لحم، حيث كانت تعيش.

تقرير الطب الشرعي

وفي وقت سابق، أكدت وزارة العدل الفلسطينية أن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم، أشرف القاضي، قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي، المُتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إسراء ناصر يوسف غريب إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.

وفي المقابل، نفت أسرة إسراء الاتهامات، وقالت في بيان إنها كانت تعاني "حالة نفسية" وتوفيت بعد تعرضها لجلطة بعد أن سقطت بفناء المنزل.

قضية إسراء غريب تثير موجة غضب كبيرة

وأثارت قضية إسراء غريب موجة غضب كبيرة حيث توفيت، وفق معلومات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ضرب مبرح من أقاربها، بعد خروجها مع خطيبها في بلدة بيت ساحور قرب بيت لحم.

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلق على وفاة إسراء غريب

وصلت الضجة المُثارة حول القضية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الذي بدوره علق الوفاة الغامضة، قائلا إن "قضيتها أصبحت قضية مجتمع"، مؤكدا على "الشعور بنبض الشارع تجاه هذه القضية، والالتزام الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية التحقيقات وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة، وذلك احتراما لروح الفقيدة ومشاعر ذويها".



