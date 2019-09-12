بورصة قطر تخسر 28.19 نقطة بمستهل تعاملات الخميس

تراجع مؤشر بورصة قطر اليوم الخميس ، أخر أيام الأسبوع، بنسبة 0.27% وخسر 28.19 نقطة، ليصل في تلك السعات من التداول إلى مستوى 10438.30 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 70.4 مليون سهم بقيمة 102.8 مليون ريال قطرى عبر 3057 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية والصناعات ببورصة قطر بنسبة 0.33%، 0.51%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.