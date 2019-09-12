خلال أسبوع.. تحرير 635 محضر إشغالات وضبط 1809 مخالفات متنوعة بسوهاج

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حررت محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري 635 محضر إشغالات، وتم ضبط 1809 مضبوطات متنوعة، وذلك خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مكثفة لرفع الإشغالات، لضبط الشارع السوهاجي.



وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة، أسفرت عن تحرير 42 محضرا متنوعا، منها إشغال طريق، ونظافة، وصحة، وعدم وجود رخصة بائع متجول.



وأضاف رئيس مركز ومدينة جرجا، إلى أنه تم تحرير عدد 17 محضرا تموينا، وعدد 6 محاضر دراجة نارية مخالفة، وعدد 23 محضر سحب رخصة سيارة، بالإضافة إلى محضرين تصالح، وعدد 81 محضر مخالفة لمركبات انتظار في الممنوع، وعدد 15 محضرا غيابيا، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة عدد 768 من المضبوطات المختلفة، كما تم تحرير عدد 32 محضر مخالفة إشغال طريق، وعدد 10 محاضر بيئة، وضبط عدد 102 من المضبوطات المتنوعة، وفي حملة أخرى بمدينة جرجا تم تحرير عدد 24 محضر مخالفة إشغال طريق ونظافة، وصحة، وعدم حمل رخصة بائع متجول، وتم ضبط عدد 502 من المضبوطات المختلفة.



وقال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه تم رفع كافة الإشغالات من شوارع المدينة " شارع الجمهورية، وشارع البحر الأعظم، وشارع معهد الأزهر للفتيات"، وقرية العرابة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 71 مضبوطات متنوعة منها مظلات وموازين.



وتابع رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة استهدفت شوارع ديوان الري، وخور الساحل، والجمهورية، وكوبري مدرسة رفلة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 12 محضر إشغال جزء من الطرق، وعدد 7 محاضر ممارسة مهنة بدون ترخيص، وعدد 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدد 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد 172 مضبوطات متنوعة.



وأشار محمد علي رئيس مركز ومدينة دار السلام إلى تنفيذ حملة مرافق وتموين مكبرة، أسفرت عن ضبط 120 مضبوطات متنوعة، و12 محضر إشغال، و33 محضر مخالفات تموينية، و110 مخالفات مرورية ما بين سحب رخص، ودراجات بخارية بدون ترخيص، وتصالح، وانتظار ممنوع، وغيابي، بالإضافة إلى تحرير 48 محضر مصنفات فنية، وتحرير 11 محضر فى مجال عمالة أطفال تحت السن القانونية.



أما في مركز ومدينة المنشاة، أكد شريف السيد حسين رئيس المركز عن تنفيذ حملة مرافق وإشغالات مكبرة بالمدينة



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 100 محضر مخالفة إشغال طريق ونظافة، بالإضافة إلى ضبط 74 مضبوطات متنوعة، و13محضر إشغال جزء من الطريق العام، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و8 محاضر إلقاء مخلفات بالطريق العام.