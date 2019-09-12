رسالة العام القبطى الجديد...عظة البابا تواضروس الثاني في النيروز



١ - الكنيسة القبطية عبر عصورها هي كنيسة شهداء

إيمان الكنيسة القبطية هو انها كنيسة شهداء ونحن ننظر للشهادة بحسب فكر الكنيسة نظرة فرح



٢- تاريخ الشهداء تاريخ حب...كل الشهداء كان لديهم حب من القلب ونظرة حب للشهادة



٣- كلمة الشهادة: ليست هي الدعوة للموت بل احد وسائل الشهادة هي التوبة ومن يتوب كأنه شهيد



وفي كنيستنا دائمًا نتحدث عن التوبة وحياة الانسان يجب أن تكون من خلال التوبة لذا اربطوا دائما اننا كنيسة شهداء وكنيسة تائبة "فماذا ينتفع الانسان اذا ربح العالم كله وخسر نفسه"، سليمان الملك عندما طلب الحكمة الله اعطاه سؤل قلبه وكل النعم الأخري وعندما اخذكل النعم انحرف وسقط وعندما تاب قال"باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس"



ماذا نفعل في السنة الجديدة ؟



١. أن تكون امينًا

فإذا كنت في حياتك غير أمينا علي مستوي الفكر والسلوك قف امام الله اطلب منه ان تبدأ وتكون معه أمينا.فاذا كنت مهمل في الخدمة أو في داخلك أو في صفاتك فهذا نوع من عدم الامانة فقف أمام الله اسكب ضعفاتك وابدأ بداية جديدة.



٢.تعلم كيف تخدم الآخرين:

اجعل خدمتك مفتوحة للجميع وهذا مايسميه بولس الرسول الايمان العامل بالمحبة فتعلم كيف تخدم الآخرين فالقديس استفانوس خدم الآخرين وقت رجمه عندما كام يصلي من أجل راجميه فتعلم ان تقدم أي خدمة حتي ولو صغيرة.



٣. تطلع للابدية

فكر في السماء دائما وربنا يسمح بالشهداء في كل وقت لنكون مرتبطين بهم وبالسماء وتطلعك للابدية معناه أنك إنسان يسعي للملكوت فأجعل امامك الكنيسة حاضرة وفكر في مجئ المسيح الثاني، في الكنيسة نجلس ناحية الشرق منتظرين مجئ المسيح ولا تجعل انشغالك ينسيك السماء فالقديس يوحنا ذهبي الفم يقول عن الشهداء "شهادة الشهداء عظة للانسان المسيحي.شهادة الشهداء عون للكنيسة المسيحية.شهادة الشهداء تثبت للايمان المسيحي" ربنا يبارك هذا العام الجديد ونحن نصلي ونقول "الخطاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك ومؤمنيك عدهم مع شهداءك"يعطينا الهنا أن نعيش هذا الفكر جميعًا. لالهنا كل مجد وكرامة من الأن وإلي الأبد أمين.

القى البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظتة الاسبوعية مساء امس الاربعاء بكنيسة السيدة العذراء مريم والانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتحدث فيها عن راس السنه القبطية.وقال قداسته نحن في بداية عام قبطي جديد وسنة الشهداء التي تسير عليها الكنيسة في كل اعيادها ومواسمهاو الشهور في الكنيسة القبطية شهور حسابية اي ثلاثون يوم وبها ثلاثة عشر شهرًا والشهر الصغير ايام النسيء تكون من خمسة أو ستة أيام وعندما نحتفل بالنيروز وعام جديد يجب أن نعرف أن: