اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 12-9-2019
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
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اسعار الخضروات
استقرت اسعار الخضروات اليوم 12-9-2019 في سوق العبور، وكانت أسعار بعض انواع الخضروات والفاكهة شهدت تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليومين الماضيين وترصد بوابة الفجر أخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:
أسعار الخضروات اليوم الخميس
استقر سعر كيلو البطاطس بين 3- 5.5 جنيهات، والبصل تراوح بين 2- 3.5 جنيه للكيلو، كما واستقر سعر كيلو الفاصوليا بين 25-35 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 7جنيهات، والبامية بين 12 - 20 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الطماطم بين 2-4.25 جنيهات للكيلوـ، كما تراوح سعر كيلو سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5، 3 جنيهات، واستقرت اسعار الباذنجان الرومي ليسجل سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو. واشار أن سعر الطماطم من 2 – 4.75 جنيه، وسجل كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، و كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيها.
اسعار الفاكهة اليوم 12-9-2019
فيما استقرت أسعار الليمون بين 5-11 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والجوافة بين 4-6 جنيها للكيلو والتين البرشومي بين 5-10جنيهات للكيلو، والخوخ بين 4- 9 جنيهات للكيلو، كما استقرت أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والتين البرشومى 5 -8 جنيهات.
اسعار الخضروات اليوم الخميس
الصنف
السعر
طماطم
من 2-5
بطاطس
من 5-9
بصل
من 1.5-3
كوسة
من 3-4.5
جزر
من 2.5 -4
فاصوليا
من 9-13
باذنجان
من 3-4
فلف رومي
من 2-3
فلف حامى
من 9-13
فلف الوان
من 4-6
خيار بلدى
من 2-4.5
بسلة
من 6-9
سبانخ
من 6-9
قلقاس
من 3-7
خيار صوب
من 5- 10
كابوتشي
4 جنيهات
خس
3 جنيهات
ليمون
10 جنيهات
اسعار الفاكهة اليوم
الصنف
السعر
جوافة
من 3 إلى 7
برتقال بلدى
من 2 إلى 4
برتقال سكرى
من 2 إلى 4
برتقال ابو سرة
من 2.5 إلى 5
يوسفى
من 2.5 إلى 6
ليمون
من 5 إلى 10
عنب كرمسن
من 15 إلى 20
عنب رومي احمر
من 3.5 إلى 5
تفاح امريكانى
من 18 إلى 20
تفاح سورى
من 10 إلى 20
تين برشومي
من 10 إلى 20 جنيهات
بلح زغلول
8 جنيهات
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