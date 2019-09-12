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مبروك ياحبايبي.. سهر الصايغ تهنئ هنا الزاهد وأحمد فهمي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
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مبروك ياحبايبي.. سهر الصايغ تهنئ هنا الزاهد وأحمد فهمي
سهر الصايغ
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الفجر الفني
 
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هنأت الفنانة سهر الصايغ، صديقتها الفنانة هنا الزاهد،والفنان أحمد فهمي، على حفل زفافهما، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، بأحد الفنادق المطلة على نهر النيل، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ونشرت سهر الصايغ، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة من حفل الزفاف، معلقة عليها قائلة: "مبروك ياحبيابي".

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