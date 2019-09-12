إسرائيل تقصف مواقعا لحماس في غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواقعا لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الخميس، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "أطلقت صواريخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، ورداً على ذلك قصفت مقاتلات حربية وطائرة تابعة لقواتنا عدداً من الأهداف في مجمع عسكري لحماس بشمال قطاع غزة".

من جهتها أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرات اسرائيلية أطلقت صاروخاً على الأقل استهدف موقعاً خالياً في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة.

ولم يعلن أي من الجانبين عن سقوط إصابات.

وكانت عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل الأربعاء، ما أدى إلى رد عبر قصف مواقع لحماس.

وفي أغسطس أثارت سلسلة عمليات إطلاق صواريخ من غزة وتلاها رد إسرائيلي وكذلك مواجهات على الحدود، مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008.



