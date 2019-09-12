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إسرائيل تقصف مواقعا لحماس في غزة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
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إسرائيل تقصف مواقعا لحماس في غزة
قصف اسرائيلي
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وكالات
 
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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواقعا لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الخميس، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع.

 

وقال جيش الاحتلال في بيان: "أطلقت صواريخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، ورداً على ذلك قصفت مقاتلات حربية وطائرة تابعة لقواتنا عدداً من الأهداف في مجمع عسكري لحماس بشمال قطاع غزة".

 

من جهتها أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرات اسرائيلية أطلقت صاروخاً على الأقل استهدف موقعاً خالياً في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة.

 

ولم يعلن أي من الجانبين عن سقوط إصابات.

 

وكانت عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل الأربعاء، ما أدى إلى رد عبر قصف مواقع لحماس.

 

وفي أغسطس أثارت سلسلة عمليات إطلاق صواريخ من غزة وتلاها رد إسرائيلي وكذلك مواجهات على الحدود، مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008.


قصف بالدبابات والطائرات

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل قصفت بالدبابات والطائرات عددا من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الشمالي. وصرح مسؤولون فلسطينيون بأن الهجمات لم تؤد لإصابات.

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إن "نحو 6200 من مثيري الشغب والمتظاهرين تجمعوا عند نقاط مختلفة على الحدود ورموا قنابل حارقة وعبوات ناسفة".

 

وقد قتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس.

 

وقالت حماس إن أحد القتلى يبلغ من العمر 17 عاما وقتل برصاصة في العنق أطلقها الجيش الإسرائيلي شرقي جباليا بينما أصيب الآخر برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرقي مدينة غزة ويبلغ من العمر 14 عاما.

 

وأوضحت الحركة أن 66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 أصيبوا بالرصاص الحي أثناء فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لـ "مسيرات العودة"، كما أصيب العشرات بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز (المسيل للدموع)" قرب السياج الحدودي الفاصل.

 

خمس قذائف من قطاع غزة تجاه إسرائيل

وبعد بضع ساعات أطلقت خمس قذائف من قطاع غزة تجاه إسرائيل وأكد الجيش الإسرائيلي ذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في بلدة سديروت الحدودية وقريتين قريبتين بعد فترة وجيزة من منتصف ليل السبت .

 

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة ولكن لم يسفر ذلك عن سقوط جرحى.


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