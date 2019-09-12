وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم قصر محمد علي.. (صور)

Advertisements

وصل قبل قليل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، قصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال ترميم القصر تمهيدًا لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمام السياح من جديد.



يذكر أن قصر محمد على بشبرا الخيمة بُنى على مراحل استمرت حوالى 13 عامًا، ابتداءً من عام 1808 حتى عام 1821، وأضيفت إليه سرايا الجبلايا عام 1836، وهو عبارة عن مساحة مستطيلة أبعادها 76.5 متر × 88.5 متر، ويتكون من طابق واحد، ويفتح فى أواسط أضلاعه أربعة أبواب محورية يتقدم كل باب سقيفة، ويشغل كل ركن من البناء حجرة تبرز من الواجهة كأنها برج، ويتوسط البناء حوض تتوسطه نافورة تنخفض عن أرضية البناء.



وكان قد تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة عدة مرات للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال والمسند تطويره للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية.



وتفقد المحافظ، أجنحة ومشتملات القصر الذي يعد تحفة معمارية كبيرة يجب استغلالها سياحيا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، ويعد أحد أهم المناطق الأثرية في المحافظة.



كما تابع أعمال الترميم والتي إشتملت على ترميم العناصر الرخامية الجاري تنظيفها ميكانيكا وكميائيا وعمل كمادات الامونيا والبنتونيت والكمادات الورقية اللازمة لتظيفها كما شاهد أعمال ترميم الأسقف المزخرفة وازالة طبقات العزل القديمة لتأخذ الطابع الأثري التي كانت عليه.



كما تفقد موقع علي النيل امام القصر لبدء عمل دراسة لانشاء مرسي نهري يخدم القصر بعد تطويره حيت تم التنسيق لانشاء خط اتوبيس نهري لنقل السياح والزائرين من القاهرة الي قصر محمد علي.



الجدير بالذكر أن الشركة المنفذة لأعمال الترميم قد إستعانت بعدد كبير من علماء الأثار والفنانين التشكيلين بالتعاون مع كلية الأثار وكلية الفنون التطبيقية لضمان التنفيذ على أعلى مستوى من الدقة ومراعاة الطابع الأثرى والحفاظ عليه،موجها رئيس مدينة شبرا الخيمة بتوفير جميع الطاقات اللازمة وتذليل أي عقبات تعوق سير العمل والتعاون مع كلية الزراعة لتجميل الحدائق والأشجار الاثرية المحيطة بالقصر ورفع المخلفات.



وقال رئيس مدينة شبرا الخيمة، إن القصر يعد تحفة معمارية كبيرة تسعى الدولة والمحافظة لاستغلالها سياحيًا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، ويعد القصر أحد أهم المناطق الأثرية فى المحافظة، مشيرًا إلى أنه جار ترميم العناصر الرخامية ميكانيكيًا وكميائيًا وعمل كمادات الأمونيا والبنتونيت والكمادات الورقية اللازمة لتنظيفها، إلى جانب أعمال ترميم الأسقف المزخرفة وإزالة طبقات العزل القديمة لتأخذ الطابع الأثرى الذى كانت عليه.



وعلي جانب آخر قدم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عرضًا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم حول الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الآثار، والجهود المبذولة من قبل الوزارة للاستفادة من تلك الفرص، سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعظم العائد منها، وهو ما ينعكس بدوره على حجم حركة السياحة الوافدة بالزيادة، كما يسهم ذلك في ايصال صورة حقيقية للعالم عن الحضارة المصرية العريقة على مدار العصور الزمنية المختلفة.



وأشار إلى أنه تم مؤخرًا إقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الآثار سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، وهو ما يعتبر إنجازًا في حد ذاته حيث إنه لم يسبق للقطاع الخاص المشاركة في هذا المجال الواعد، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالطرح الدولي لاختيار شركة كبرى متخصصة لتشغيل الخدمات بمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا ما تم من تعاقد مع شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة، وحصولها على حق تشغيل وتقديم خدمات الزائرين بمنطقة هضبة الأهرامات بالجيزة لمدة 15 سنة، إلى جانب ما تم توقيعه مع شركة مصر للاستثمار السياحي والعقاري وشركة التحرير العقارية لعرض مجموعة من القطع الأثرية في مبنى قائم تم إعادة استغلاله كمتحف بمدينة الغردقة، وذلك لمدة 20 سنة، ومن المتوقع افتتاحه في نوفمبر المقبل.



وأكد العنانى، عزم الوزارة الاستمرار في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الآثار.



