أحلى عروسة وألذ عريس.. رضوى الشربيني تهنئ هنا الزاهد وأحمد فهمي على زواجهما

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ونشرت رضوى الشربيني، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة من حفل الزفاف، معلقة عليها قائلة: "ألف مبروك أحلى عروسة وألذ عريس في العالم".

View this post on Instagram الف مليون مبروك لى احلى عروسه و الذ عريس فالعالم❤️❤️❤️ @hannahelzahed @ahmadfahmy_official A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on Sep 11, 2019 at 2:13pm PDT هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، الفنان أحمد فهمي، وهنا الزاهد على زواجهما، حيث أقيم حفل الزفاف، مساء أمس، بأحد الفنادق الكبرة بالقاهرة المطلة على نهر النيل.



الحفل حضره لفيف كبير من الفنانين والفنانات أبرزهم كريم عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، هشام وماجد، وشقيقه الفنان كريم فهمي، وأكرم حسني، لبلبة، أشرف عبدالباقي، خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفني هاني عبدالله، كريم عفيفي، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي، وأخرون.



وقامت والدة العروس بغناء معها أغنية "بنتي وحبيبتي" للفنان مدحت صالح، التي غناها ضمن أحداث مسلسل "أبو العروسة الشهير"، قام قدم أحمد فهمي، صولة رقص مع والداته، حيث عم على حفل الزفاف أجواء البهجة والفرحة من الطرفين.

وتبادل رود مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يجمع فيه جميع لحظات الزفاف منذ تجهيز العروس لمكياج ووحتى نهاية الفرح.