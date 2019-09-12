مفاجأة من رينيه فايلر في مباراة الأهلي وكانو سبورت

ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفنى لنادي الأهلي استبعاد لاعبين من المشاركة أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب رينيه فايلر في عدم الاعتماد على محمود متولي وأليو ديانج ثنائي الأهلي أمام كانو سبورت من أجل اللعب بالتشكيل الأساسي للفريق.

ويلعب الأهلي مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، يوم السبت المقبل في ذهاب بدور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويتدرب الأهلي في غينيا الاستوائية اليوم على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعدما وصلت البعثة أمس الأربعاء إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية

واستقبل بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ومستر ڤينا نسيو نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والمهندس علاء عامر مدير شركة المقاولون العرب، وسيد ادم مدير القطاع المالي بالمقاولون العرب وبرفقته وفد كبير من الشركة.

قائمة الأهلي أمام كانو سبورت

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود متولي - محمود وجيد - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - حسام عاشور - صالح جمعة - وليد سليمان - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات، رمضان صبحى - جونيور أجايي - أحمد الشيخ - أليو ديانج - جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - وليد أزارو