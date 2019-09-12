أمن المنيا يصادر 15 سلاح نادي غير مرخص
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:43 ص
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أحمد الخميسي
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شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، حملة لضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بمختلف مراكز المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن وحدات البحث الجنائي، بمختلف مراكز المحافظة، تحت إشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، من ضبط 15 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (9 فرد محلي-5بندقية خرطوش).
حملة مرورية علي الطرق الصحراوية
علي جانب أخر، شنت إدارة مرور المنيا، حملة لفحص السائقين متعاطي المخدرات، ما أسفر عن ضبط 15 حالات إيجابية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، يفيد بأنه في إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، بقيادة المقدم هشام عبد الحكيم، رئيس مباحث المرور، ومعاونة الرائد رماح عرفة، تم فحص 68 عينة، أسفرت عن إيجابية 15 حالات تعاطي مواد مخدرة.
حادثين منفصلين
وفي سياق متصل، أصيب 5 أشخاص، إثر تعرضهم لحادثين منفصلين علي الطريق الزراعي المار علي محافظة المنيا، من بينهم 3 أشخاص تعرضوا لحادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، كما أصيب إثنين آخرين بعدما تعرضوا لحادث دهس، تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا العام والجامعي، وإزالة أثار الحادث لتسيير حركة المرور.
تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية أسفرت عن إصابة كلا من:- ماجد قاصد فرج، 30 عاما، عامل، مقيم بقرية الحوصلية، مصاب بتهشم بالرأس وجروح بالصدر وكسور بالضلوع ونزيف في أنحاء الجسد، تم نقله الي مستشفي المنيا الجامعي لخطورة حالتة ومحمد رمضان محمد، 40 عاما، سائق، مقيم بمركز ملوي، مصاب بأشتباة ما بعد الارتجاج، وأمين جرجس فرج، 38 عاما، مقيم بقرية الحوصلية.
وعلي جانب آخر أصيب كلا من:_ عائشه محمد عبد الرحمن، 55 عاما، مقيمة بني محمد شعراوي مصابة بحالة إغماء تام ونزيف في المخ، ومحمد أحمد محمد، 52 عاما، مزارع، إثر تعرضهم لحادث دهس علي الطريق الزراعي، المار علي قرية ابيوها التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص، جنوبي المنيا
تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت نيابة المنيا التحقيق.
وتلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن وحدات البحث الجنائي، بمختلف مراكز المحافظة، تحت إشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، من ضبط 15 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (9 فرد محلي-5بندقية خرطوش).
حملة مرورية علي الطرق الصحراوية
علي جانب أخر، شنت إدارة مرور المنيا، حملة لفحص السائقين متعاطي المخدرات، ما أسفر عن ضبط 15 حالات إيجابية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، يفيد بأنه في إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، بقيادة المقدم هشام عبد الحكيم، رئيس مباحث المرور، ومعاونة الرائد رماح عرفة، تم فحص 68 عينة، أسفرت عن إيجابية 15 حالات تعاطي مواد مخدرة.
حادثين منفصلين
وفي سياق متصل، أصيب 5 أشخاص، إثر تعرضهم لحادثين منفصلين علي الطريق الزراعي المار علي محافظة المنيا، من بينهم 3 أشخاص تعرضوا لحادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، كما أصيب إثنين آخرين بعدما تعرضوا لحادث دهس، تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا العام والجامعي، وإزالة أثار الحادث لتسيير حركة المرور.
تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية أسفرت عن إصابة كلا من:- ماجد قاصد فرج، 30 عاما، عامل، مقيم بقرية الحوصلية، مصاب بتهشم بالرأس وجروح بالصدر وكسور بالضلوع ونزيف في أنحاء الجسد، تم نقله الي مستشفي المنيا الجامعي لخطورة حالتة ومحمد رمضان محمد، 40 عاما، سائق، مقيم بمركز ملوي، مصاب بأشتباة ما بعد الارتجاج، وأمين جرجس فرج، 38 عاما، مقيم بقرية الحوصلية.
وعلي جانب آخر أصيب كلا من:_ عائشه محمد عبد الرحمن، 55 عاما، مقيمة بني محمد شعراوي مصابة بحالة إغماء تام ونزيف في المخ، ومحمد أحمد محمد، 52 عاما، مزارع، إثر تعرضهم لحادث دهس علي الطريق الزراعي، المار علي قرية ابيوها التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص، جنوبي المنيا
تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت نيابة المنيا التحقيق.
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