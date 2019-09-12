حالة الطقس اليوم الخميس 12ـ 9ـ 2019 علي محافظة الإسماعيلية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس الموافق 12-9-2019، علي محافظة الإسماعيلية، أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



أحترس من الشبوة المائية



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



حالة البحر وأرتفاع الامواج



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه، يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 20 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الاسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

نخل 19 32

نويبع 27 35

طابا 25 32

كاترين 16 31

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 35

المنيا 22 35

أسيوط 24 36

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

ابو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 28 33



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على العواصم العربية



لصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 42

المدينة 26 43

الرياض 24 46

المنامة 32 38

أبوظبى 31 41

الدوحة 30 40

الكويت 26 43

دمشق 15 34

بيروت 24 36

عمان 16 31

القدس 18 27

غزة 23 29

بغداد 22 40

مسقط 28 33

صنعاء 14 27

الخرطوم 27 38

طرابلس 24 32

تونس 22 30

الجزائر 20 25

الرباط 14 26

نواكشوط 26 33





معلومات هامة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية



الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، هي هيئة حكومية مصرية تابعة للدوله هي المسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهى مرتبطة بالموانى الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.



تعرف علي هيئة الأرصاد الجوية



تعتبر هيئة عامة حكومية تابعة لوزارة الطيران المدنى وتنقسم إلى محطات الارصاد الجوية وهى منتشرة في جميع انحاء الجمهورية ومراكز التنبؤات الجوية والمقر الادارى للهيئة بحدائق القبة، يشار إلى أن فى سنة 1946 صدر قرار ملكى بإنشاء مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن صدر قرار جمهورى سنة 1971 بتحويل المصلحة لهيئة عامة للأرصاد الجوية، على أن يكون طبيعة عمل الهيئة مرتبط بداخل مصر بالتعامل مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.

