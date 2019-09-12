أكبر 7 أخطاء تربوية تدمر ثقة الأطفال

فيما يلي أكبر سبعة أخطاء تربوية تدمر ثقة الأطفال:

1. السماح لهم بالهروب من المسؤولية



2. منعهم من ارتكاب الأخطاء



3. حمايتهم من عواطفهم



4. التغاضي عن عقلية الضحية





يشعر الأطفال الذين يدركون خياراتهم في الحياة بثقة أكبر في قدرتهم على خلق مستقبل أفضل لأنفسهم.

بدلًا من السماح لأطفالك بطلب الشفقة أو المبالغة في مصائبهم، شجعهم على اتخاذ إجراءات إيجابية. يشعر الأطفال الذين يدركون خياراتهم في الحياة بثقة أكبر في قدرتهم على خلق مستقبل أفضل لأنفسهم.



5. الحماية المفرطة

من المؤكد أن إبقاء طفلك داخل فقاعة واقية يوفر عليك الكثير من القلق. لكن إبقائهم معزولين عن التحديات يعيق تنميتهم. كم في حياتهم مرشد، وليس حارسا. اسمح لأطفالك بتجربة الحياة، حتى عندما يكون الأمر مخيفًا. سوف تمنحهم الفرصة لاكتساب الثقة في قدرتهم على التعامل مع أي شيء يلقي بهم في طريقهم.



6. توقع الكمال

التوقعات العالية صحية، ولكن توقع الكثير له عواقبه. عندما يرى الأطفال التوقعات عالية جدًا، قد لا يزعجهم المحاولة أو قد يشعرون كما لو أنهم لن يرتقوا أبدًا.



بدلًا من ذلك، أعط توقعات واضحة للمدى الطويل وحدد المعالم على طول الطريق. على سبيل المثال، يعد الذهاب إلى الكلية توقعًا طويل الأجل، لذا ساعدهم في إنشاء أهداف قصيرة الأجل على طول الطريق (على سبيل المثال، الحصول على درجات جيدة، أداء واجباتهم المدرسية، القراءة)



7. المعاقبة بدلا من الانضباط

يحتاج الأطفال إلى تعلم أن بعض الإجراءات تؤدي إلى عواقب وخيمة. لكن هناك فرق كبير بين الانضباط والعقاب. الأطفال المنضبطون يفكرون "لقد اتخذت خيارًا سيئًا."



بمعنى آخر، يعطي الانضباط لطفلك ثقة في أنه بإمكانه اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً وصحة في المستقبل، في حين أن العقوبة تجعلهم يعتقدون أنهم غير قادرين على القيام بأي شيء أفضل.



يريد كل أب وأم أن يشعر أطفالهم بالرضا عن أنفسهم ولسبب وجيه، لقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الواثقين يتمتعون بمميزات مثل عدم القلق، والأداء الجيد في المدرسة، وزيادة المرونة، والعلاقات الصحية.هناك الكثير من الآباء يشاركون في استراتيجيات يعتقدون أنها ستعمل على بناء ثقة أطفالهم. لكن بعض هذه الاستراتيجيات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، وخلق حلقة مفرغة يصارع فيها الأطفال للشعور بالرضا عن انفسهم. نتيجة لذلك، قد يجد الآباء أنفسهم يعملون ساعات إضافية في محاولة لتعزيز احترام أطفالهم لذاتهم.على الرغم من أنك قد تعتقد أن الأعمال المنزلية ستخفض من وزن أطفالك وتزيد من مستوى التوتر لديهم، إلا أن مشاركتهم في تحمل مسئولية المنزل سيساعدهم على أن يصبحوا مواطنين أكثر مسؤولية.إن القيام بواجبات مناسبة لسنهم يساعدهم على الشعور بالإحساس بالإنجاز. لذا، سواء أكنت تطلب من طفلك المساعدة في الغسيل أو التخلص من القمامة، فإن المسؤوليات هي فرص أمام الأطفال ليروا أنفسهم قادرين ومتفوقين.من الصعب مشاهدة طفلك يفشل أو يرفض أو يتخبط. عندما يحدث هذا، يهرع الكثير من الآباء لإنقاذ الأطفال قبل السقوط. لكن منعهم من ارتكاب الأخطاء يحرمهم من فرصة تعلم كيفية الارتداد.سواءً كان طفلك ينسى ادواته قبل مباراة كرة قدم كبيرة أو يخطئ في اجابة بعض الأسئلة في اختبار الرياضيات، فقد تكون الأخطاء أعظم معلم للحياة. كل خطأ هو فرصة لهم لبناء القوة العقلية التي يحتاجون إليها للقيام بعمل أفضل في المرة القادمة.من المغري تشجيع أطفالك عندما يشعرون بالحزن أو تهدئتهم عندما يكونون غاضبين. ولكن كيف نتفاعل مع عواطف أطفالنا له تأثير كبير على تطور ذكائهم العاطفي واحترام الذات.ساعد أطفالك على تحديد ما يثير مشاعرهم وتعليمهم كيفية التنظيم الذاتي. زودهم بإطار يساعدهم على شرح شعورهم بحيث يكون لديهم وقت أسهل في التعامل مع هذه المشاعر بطريقة مناسبة اجتماعيًا في المستقبل.إن قول أشياء مثل "لا يمكننا شراء أحذية جديدة مثل الأطفال الآخرين لأننا من الطبقة الفقيرة" يعزز لطفلك أن معظم ظروف الحياة خارجة عن إرادته.