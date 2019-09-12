بصورة من حفل زفافهما.. نيللي كريم تهنئ أحمد فهمي وهنا الزاهد على زواجهما
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:25 ص
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الفجر الفني
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هنأت الفنانة نيللي كريم، الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، على حفل زفافهما، الذي أقيم أمس، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.
ونشرت نيللي كريم، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، معلقة عليها قائلة: "مبروك ياولاد مبسوطة أوي ليكم ربنا يحميكم".
حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.
حضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم كريم عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، هشام وماجد، وشقيقه الفنان كريم فهمي، وأكرم حسني، لبلبة، أشرف عبدالباقي، خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفني هاني عبدالله، كريم عفيفي، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي، وأخرون.
وظهر العروسان في حفل الزفاف بفستانين، الأول فستان الزفاف الذي صممه مصمم الأزياء العالمي سامو هجرس، وفي منتصف الحفل قامت بارتداء فستان بسيط سواريه.
إطلالة هنا الزاهد، نالت اعاب العديد من الفتيات وأحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفت فستانها أنظارهم، والمكياج الهادي، وتسريحة الشعر المميزة التي تتميز بها هنا الزاهد.
حرصت هنا الزاهد على أن يكون الديكور الخاص بالقاعة أشبع بعالم ديزني لاند، وخرجت كأنها أميرة من أميرات ديزني، على موسيقى أغنية طلي بالأبيض للنجمة اللبنانية الكبيرىة ماجدة الرومي.
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