بصورة من حفل زفافهما.. نيللي كريم تهنئ أحمد فهمي وهنا الزاهد على زواجهما





حضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم كريم عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، هشام وماجد، وشقيقه الفنان كريم فهمي، وأكرم حسني، لبلبة، أشرف عبدالباقي، خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفني هاني عبدالله، كريم عفيفي، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي، وأخرون.





وظهر العروسان في حفل الزفاف بفستانين، الأول فستان الزفاف الذي صممه مصمم الأزياء العالمي سامو هجرس، وفي منتصف الحفل قامت بارتداء فستان بسيط سواريه.

حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.