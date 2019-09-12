كواليس تحضيرات أنجلينا جولى لشخصية Maleficent

نشر الحساب الخاص لشركة ديزنى على موقع على موقع التغريدات تويتر عن فيديو جديد أثناء تحضيرات الممثلة العالمية أنجلينا جولى لشخصية Maleficent، خلال الجزء الثانى من الفيلم الذى يحمل اسم Maleficent: Mistress of Evil.

يترقب عشاق النجمة العالمية أنجلينا جولى عرض فيلم Maleficent: Mistress of Evil والمزمع عرضه فى يوم 16 أكتوبر 2019، والذى يعد الجزء الثانى للفيلم الذى عرض الجزء الأول منه فى عام 2014.

والجدير ذكره أن أنجلينا جولي شاركت في الجزء الأول من الفيلم الشهير في العام 2014 ومن المتوقع أن تعود بالجزء الثاني Maleficent: Mistress of Evil في 18 تشرين الأول من العام الجاري.

ويظهر الفيديو السريع تحول أنجلينا جولي إلى الشخصية الشريرة من خلال تغيير بعض ملامح وجهها.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 16 أكتوبر المقبل، وسيصل دور العرض الأمريكية وبعض من الدول حول العالم يوم 18 أكتوبر القادم.

ويشارك الممثلة العالمية أنجلينا جولي في بطولة فيلم "Pernicious: Mistress of " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.

كما نشر الحساب بعض من الصور لـ جولى أثناء إزالة مكياج الشخصية، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 16 أكتوبر المقبل، وسيصل دور العرض الأمريكية وبعض من الدول حول العالم يوم 18 أكتوبر القادم.





ويعد العمل هو متابعة لـ فيلم " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى.