أهم مهارة يجب علي الآباء تعليمها لأطفالهم

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كآباء، نرغب جميعًا في تربية أطفال أذكياء ومركزيين، خاصة في عالم يبدو فيه الالهاء الرقمي أمرًا لا مفر منه. (حتى جبابرة التكنولوجيا مثل ستيف جوبز وبيل جيتس لديهم استراتيجيات للحد من وقت شاشة أطفالهم)



لماذا ا؟ لأنه في المستقبل، سيكون هناك نوعان من الناس في العالم: أولئك الذين يتركون انتباههم وحياتهم يتم التحكم بهم من قبل الآخرين وأولئك الذين يطلقون على أنفسهم بكل فخر "لا يمكن اتلافهم".



إن كونك غير قابل للتخريب هو أهم مهارة للقرن الحادي والعشرين - وهي تجربة يفشل العديد من الآباء في تعليمها لأطفالهم. بعد سنوات من دراسة ارتباط علم النفس والتكنولوجيا وكيفية تعاملنا معها، فإن أحد أكبر الأخطاء التي أرى أن الآباء يرتكبونها يتمثل في عدم تمكين أطفالهم من الاستقلالية للتحكم في وقتهم.



السماح لهم بالقيام بذلك هو هدية هائلة. حتى لو فشلوا من وقت لآخر، فإن الفشل جزء من عملية التعلم. يحتاج الآباء إلى فهم أنه من المقبول أن يتحملوا مسؤولية أطفالهم، لأنه فقط عندما يتعلمون ممارسة مراقبة سلوكهم الخاص، يتعلمون كيفية إدارة وقتهم واهتمامهم.



• علمهم في سن مبكرة

عندما كانت ابنتي في الخامسة من عمرها وأصرت بالفعل على تخصيص "وقت للاي باد" مع احتجاجات لا هوادة فيها، علمت أنا وزوجتي أنه يتعين علينا التحرك.



بعد أن هدأنا جميعًا، بذلنا قصارى جهدنا لاحترام احتياجاتها بالطريقة التي يوصي بها ريتشارد ريان، أحد أكثر الباحثين في العالم بشأن محركات السلوك البشري: يأتي وقت الشاشة على حساب أشياء أخرى.



بصفتها طفلة بروضة أطفال، كانت تتعلم معرفة الوقت، لذا تمكنا من شرح أنه كان هناك الكثير من الوقت للأشياء التي استمتعت بها. إن قضاء الكثير من الوقت مع التطبيقات ومقاطع الفيديو يعني وقتًا أقل للعب مع الأصدقاء في الحديقة، أو السباحة، أو الحديث مع أمي وأبي.



• شكوك المستهلك امر صحي

لقد أوضحنا أيضًا أن التطبيقات ومقاطع الفيديو على اي باد صنعها بعض الأشخاص الأذكياء للغاية وصُممت بشكل متعمد لادمانها والحفاظ على مشاهدتها بشكل اعتيادي.



يعد فهم أن الشركات لديها دوافع لإبقاء الأطفال يقضون وقتًا في المشاهدة أو اللعب جزءًا مهمًا من تعليم محو الأمية الإعلامية.

يجب أن يفهم أطفالنا دوافع شركات الألعاب والشبكات الاجتماعية: بينما تبيع لنا هذه المنتجات الممتعة، فإنها تستفيد أيضًا من وقتنا واهتمامنا.



قد يبدو هذا كثيرًا لتعليمه لطفل عمره خمس سنوات، لكننا شعرنا أن هناك حاجة قوية لتزويدها بالقدرة على اتخاذ قرارات بشأن استخدام الشاشة وتطبيق قواعدها الخاصة.



• يحتاج الأطفال إلى كميات كافية من الحكم الذاتي

ثم سألناها كم من الوقت تحتاجه في اليوم تعتقد أنه جيد بالنسبة لها لاستخدام الاي باد. لقد خاطرنا بمنحها الحكم الذاتي لاتخاذ القرار بنفسها، لكن كان الأمر يستحق التجربة.



بصدق، كنت أتوقع منها أن تقول، "طوال اليوم!" لكنها لم تفعل. بدلًا من ذلك، مسلّحةً بالمنطق الكامن وراء أهمية تحديد وقت الشاشة وحرية اتخاذ القرار في يديها، سألت بخجل عن "برنامجين". أوضحت لها أن حلقتين من برنامج مناسب للطفل على Netflix يحتاج حوالي 45 دقيقة.



وسألتها بصدق "هل تبدو 45 دقيقة ككمية مناسبة من وقت الشاشة في اليوم بالنسبة لك؟". أومأت برأسها، وأستطيع أن أقول من خلال ابتسامتها أنها شعرت بأنها حصلت على أفضل نهاية للصفقة. بقدر ما كنت أشعر بالقلق، كان 45 دقيقة على ما يرام معي، لأنه ترك الكثير من الوقت لأنشطة أخرى.



و اخبرتها انه " إذا لاحظت ماما وبابا أنك لست قادرة على الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسك ولنا، فسيتعين علينا إعادة النظر في هذه المناقشة"، ووافقت على ذلك.



• منع الالهاء مع "معاهدات الجهد"

اليوم، عندما اصبحت طفلتي في العاشرة من عمرها، لا تزال مسؤولة عن وقتها. لقد أجرت بعض التعديلات على إرشاداتها التي فرضتها على نفسها أثناء نموها، مثل استبدال الحلقات اليومية بفيلم في عطلة نهاية الأسبوع.



الشيء المهم هو أن هذه هي قواعدها، وليس قواعدنا، وأنها مسؤولة عن إنفاذها. والأفضل من ذلك كله، عندما يحين وقتها، ليس والدها هو الشخص السيء ؛ إنه جهازها الذي يخبرها بأنها لديها ما يكفي.



وبدون إدراكها، دخلت في "اتفاق جهد"، وهو نوع من الالتزام المسبق يتضمن زيادة مقدار الجهد المطلوب لأداء إجراء غير مرغوب فيه.



• لا تقلل من قدرة طفلك على المتابعة

هذا النوع من الالتزام المسبق يمكن أن يساعدنا في أن نكون غير قابلين للاتلاف. يرغب العديد من الآباء في معرفة ما إذا كان هناك قدر صحيح من الوقت يجب السماح للأطفال بقضاءه على شاشات جوالهم، ولكن لا يوجد هذا العدد المطلق. هناك العديد من العوامل في اللعب، بما في ذلك احتياجات الطفل المحددة، وما الذي يقوم به الطفل على الإنترنت والأنشطة التي يستبدلها بوقت الشاشة.



• المناقشات والخلافات المحترمة صحية

الشيء الأكثر أهمية هو إشراك الطفل في المحادثة ومساعدته على وضع قواعده الخاصة. عندما يفرض الآباء حدودًا دون إدخال أطفالهم، فإنهم يضعونهم في حيرة من أمرهم ويشجعونهم على خداع النظام.



هذه الاستراتيجيات لا تضمن الوئام المنزلي بين الوالدين والطفل. في الواقع، يجب أن نتوقع إجراء مناقشات ساخنة حول الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في منازلنا وفي حياة أطفالنا، مثلما يدخل الكثير من الأسر في مناقشات حامية حول إعطاء مفاتيح السيارة لمراهقاتهم في ليلة السبت. المناقشات، وفي بعض الأحيان، الخلافات المحترمة هي علامة على وجود أسرة صحية.



فقط عندما يتمكن الأطفال من مراقبة سلوكهم الخاص، يتعلمون المهارات التي يحتاجون إليها ليكونوا غير قابلين للتخريب - حتى عندما لا يكون آباؤهم موجودين.



شيء واحد مؤكد: أصبحت التكنولوجيا أكثر انتشارًا وإقناعًا. بينما من المهم أن يدرك أطفالنا أن هذه المنتجات مصممة لتكون جذابة للغاية، إلا أننا نحتاج أيضًا إلى تعزيز إيمانهم بقوتهم للتغلب على الهائها. إنها مسؤوليتهم - وكذلك حقهم - في استخدام وقتهم بحكمة.

