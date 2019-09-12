الإمارات توزع 1000 سلة غذائية بحضرموت في اليمن

وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الخميس، 1000 سلة غذائية على المحتاجين في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت.

يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف عن الأهالي ومساعدتهم على مواصلة حياتهم في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق.

ووصل فريق الهيئة الإغاثي إلى مناطق متناثرة ومترامية الأطراف رغم صعوبة الطريق في مديرية دوعن، لتوزيع 1000 سلة غذائية بمعدل (80 طنا و800 كيلوجرام) على الأسر الفقيرة .

واستهدفت المساعدات 5 ألاف فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في منطقتي لبنة والحسير وضواحيها بمديرية دوعن .

وحظيت القافلة الإغاثية باستقبال شعبي كبير، الذين عبروا عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ولذراعها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما قدمته من مساعدات إغاثية للتخفيف من معاناتهم.

وأكد الأهالي ،أن هذه المساعدات تعتبر من الحاجات الضرورية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الأهالي هناك.

استجاب الهلال الأحمر الإماراتية لاستغاثة أهالي منطقة يختل بالساحل الغربي، ودشن حملة صحية لمكافحة حمى الضنك الذي يعاود الانتشار من جديد في عدد من المناطق اليمنية، مهدداً حياة مئات الأسر في منطقة يختل الساحلية.

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن الهيئة تلقت في الساعات الماضية نداء استغاثة جديداً من القطاع الصحي بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز عن عودة انتشار وباء حمى الضنك في منطقة يختل ذات الكثافة السكانية.

وأضاف: ترجمة للاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات بالقطاع الصحي في اليمن، سارعت الهيئة للاستجابة، وسلمت المركز الصحي في يختل الكميات والأصناف المطلوبة من الأدوية والمحاليل المخبرية لمكافحة وإنقاذ حياة أبناء المنطقة والأسر النازحة لديهم، من هذا الوباء. وأكد أن حملة مكافحة الأوبئة الفتاكة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستمرة بذات الوتيرة العالية في مختلف المناطق والمديريات المحررة في الساحل الغربي.





يختل الدكتور محمد الشاذلي، على الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي ومختلف القطاعات الأخرى وعلى وجه الخصوص تلك التي تمس حياة المواطنين.

وقال الشاذلي: وجهنا نداء استغاثة بعد تزايد حالات الإصابة بوباء حمى الضنك، وكما كان متوقعاً جاءت الاستجابة السريعة من الهلال الأحمر الإماراتي.

وفي ذات السياق عبر الكادر الطبي في المركز وعدد من أهالي البلدة عن بالغ الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدين أن الهلال الأحمر الإماراتي هو السباق بمساعداته العلاجية والإغاثية والإنسانية وتطبيع الحياة في منطقتهم منذ تحريرها من قبضة ميليشيا الحوثي الإيرانية.