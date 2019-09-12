طليق غنوة: ياسين لم يكن مرتبطاً بوالدته الارتباط الفكري

كشف أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين (نجل الراحلة غنوة) عن الحالة النفسية التي عاشها نجله بعد الوفاة المفاجئة لوالدته.





وأكد أمير عبد الباقي أن ياسين لم يكن مرتبطاً بوالدته الارتباط الفكري كأم وطفلها لأنهما كانا يعيشان حياة غير مستقرة بسبب أسلوب المعيشة والناس الذين يسكنون معهم في منزل عائلة غنوة.





وأضاف أمير عبد الباقي: "في العزاء جاء طفل وقال لابني مامتك عند ربنا، قال له يلا نلعب وهو ما يعكس الاضطراب النفسي الذي يعيشه ابني بسبب الأزمات التي افتعلها أهل غنوة".





وأشار أمير عبد الباقي إلى أن غنوة شخصية طيبة وصاحبة القلب الابيض وعائلتها ظلمتها كثيرا بسبب تصرفاتهم ومحاولتهم محاربة شقيقتها الفنانة أنغام من خلال استخدامها.



