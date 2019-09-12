أحلام تنعى المخرج اللبناني سيمون أسمر بهذه الكلمات

شاركت الفنانة أحلام، المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر، المُلقب بصانع النجوم.





ودونت أ حلام عبر "تويتر": "‏‎#وداعًا_سيمون_اسمر وداعًا ل شخص كثيرًا ما دعمني وشجعني وآمن بصوتي وحضوري وراهن على استمراريتي ونجاحي من القلب ستظل في قلوبنا ولو رحلت استاذنا الكبير ورمز من رموز الوطن العربي ‎#سيمون_اسمر 💔".





وتوفى المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما، تاركا العديد من الأعمال الفنية وكان يعانى الراحل من أزمة صحية تعرض لها تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى.



