بواتينج: لاعب برشلونة مثل الطفل الصغير

وصف المهاجم الغاني كيفين برينس بواتينج نجم برشلونة السابق وفيورنتينا الإيطالي الحالي، زميله السابق الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الكتالوني الحالي، بـ"الطفل الصغير" الذي سقط في مسبح كبير، في إشارة لحصوله على أموال كثيرة بشكل مفاجئ، ولم يعرف كيف يتصرف؟.





وقال "بواتينج" في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: " عثمان ديمبلي بالنسبة لي مثل الطفل الصغير، أحيانًا يأتي التدريبات متأخرًا وهناك لاعبون يفعلون ذلك كـ تحدي منهم، لكن "ديمبلي" حالته مختلفة أنه ببساطة مثل الطفل الصغير".





وأضاف المهاجم الغاني: "المشكلة ليست في عثمان ديمبلي فقط، لا يُمكن لـ شاب يبلغ الـ١٨ عامًا أن يحصل على راتب ٤ ملايين صافي سنوياً، ديمبلي مازال طفل وكأنه ألقي في بحر كبير، لقد كلف النادي الكتالوني 150 مليون يورو في ليلة وضحاها، ولا يفهم كيف تجري الأمور؟".





وأشاد "بواتينج" بزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم النادي الكتالوني وقال: " ميسي ليس إنسانًا، أنه ظاهرة، وأيضًا البرتغالي كريستيانو رونالدو كذلك".