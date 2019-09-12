باريس سان جيرمان يكشف طريقة خداعه لبرشلونة

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كشف تقارير صحفية، عن طريقة قيام الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بخداع نادي برشلونة الإسباني، بشأن التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي.



وذكرت التقارير، أن باريس سان جيرمان قام بخداع برشلونة، من خلال استغلاله لريال مدريد، الغريم التقليدي للفريق الكتالوني، نظرًا لأنه الكابوس المرعب للبلوجرانا خوفًا من خطفه للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وأكدت التقارير، على أن ريال مدريد لم يتقدم بعرض لنادي باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، كما أن النادي البرازيلي لم يفكر في رحيل اللاعب منذ البداية.



وأضافت: "في حالة تقديم عرض رسمي من الميرنجي من أجل الحصول على خدمات نيمار على سبيل الإعارة، فإن الملكي حينها كان سيدحل صراع المنافسة على النجم البرازيلي.



وفشل نادي برشلونة في الحصول على خدمات نيمار، بسبب تعنت الفريق الفرنسي في انهاء الصفقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت يوم الثاني من شهر سبتمبر الجاري، على الرغم من تقديم البلوجرانا عرضًا بقيمة 170 مليون يورو، بالإضافة للحصول على عثمان ديمبلي على سبيل الإعارة، وهو العرض الذي قوبل بالرفض من جانب إدارة النادي الفرنسي.