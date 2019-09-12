تهدف لدعم السياحة.. تعرف على مبادرة "أموالنا في أوطاننا" (فيديو)



وشدد "خفاجة"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، وتقدمه الإعلامية جيهان لبيب، على أنهم يهدفون للمشاركة في العمل التطوعي، وتنمية قدرات ومهارات الشباب، سواء الخريجين، أو الطلبة، وهذا يساعد البلاد عندما تعود السياحة لمصر كما كانت في سابق عهدها.



وشدد منسق مبادرة أموالنا في أوطاننا، على أنه سيتم إقامة ورش عمل في بعض الدول العربية والخليجية لكي يتم التعاون معهم في هذه المبادرة، كما أنه يتم العمل على أفكار مثل مسار العائلة المقدسة والذي لا يستهدف المسيحيين العرب فقط بل المسيحيين في كافة دول العالم.



من جانبه قال الدكتور علاء السويدي، مؤسس مبادرة أموالنا في أوطاننا، إن المبادرة جاءت عندما لاحظ رغبة الكثيرين في السياحة بأوروبا وتحدثوا معهم، وغيروا وجهة نظرهم لكي يسافروا للمدن المصرية التي لم يشاهدونها في مصر، مثل الأقصر وأسوان، وسهل حشيش، والجونة.



وأشار "السويديي" إلى أنهم بدأوا في صناعة مقاطع فيديو وإرساله للناس لكي يتم الترويج للمناطق السياحية في مصر، مشيرا إلى أن منطقة مثل الغردقة تم اختيارها ضمن أفضل 25 منطقة سياحية في العالم.



وكشف مؤسس مبادرة أموالنا في أوطاننا، أنهم يعملون حاليا مع العديد من الفنادق للحصول على عروض خاصة للمصريين والعرب، موضحا أن الفارق بيننا وبين الغرب هو أن الغرب يستطيع أن يسوق لنفسه جيدًا، موضحا أنهم تواصلوا مع فنادق في شرم الشيخ والغردقة ورحبوا جدا بالمبادرة.



ولفت "السويدي" إلى أن المملكة العربية السعودية طبقت هذه الفكرة أيضا وبدأت في صناعة الترفيه داخل المملكة وبالتالي فإن السائح السعودي أصبح يقضي وقته داخل المملكة وليس خارجها، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع بعض الجهات في المملكة العربية السعودية، ودول الخليج لكي يكون للسائح المصري امتيازات خاصة في هذه البلاد.

كشف أمير خفاجة، منسق مبادرة أموالنا في أوطاننا، أن الهدف من هذه المبادرة المساعدة في برنامج التنمية المستدامة في البلاد، مشددا على أن السياحة جزء مهم وأصيل من اقتصاد البلد، ومن هنا انطلقت الفكرة التي انضم لها الكثير من الشباب.