"التأمين الصحي": 55% من مواطني بورسعيد اشتركوا في المنظومة



وأضاف "رخا"، في مداخلة مع نشرة الأخبار على قناة "TeN" الفضائية، أن نسب الاشتراك والتسجيل تتزايد يومًا بعد يوم، ويعتبر المواطنون أنفسهم هم وسائل للدعاية للمنظومة، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الخدمة في 25 وحدة صحية من أصل 35 وحدة، وييتم تقديم الخدمة في 7 مستشفيات من أصل 10 مستشفيات، وسيتم افتتاح جميع المنشآت الصحية بالتوالي.



وتابع منسق مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم إجراء 4700 عملية جراحية، ومنها عمليات تم إجراؤها لأول مرة فيي بورسعيد، مثل عمليات زرع قوقعة، وعمليات شبكية، حيث يتم تقديمها بشكل مجاني من خلال منظومة التأمين الصحيي الشامل.



وأوضح، أنه بالنسبة لغير القادرين، فإن الدولة تتحمل قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، مشيرا إلى أن أي مشروع يمكن أن يكون به مشاكل أو سلبيات وتم القضاء على 80% أو 90%، وأغلبها كان بسبب أن هذه المنظومة جديدة.



ولفت إلى أن ملف الصحة أصبح على أولويات الدولة، بداية من ملف قوائم الانتظار، ثم المبادرات الصحية الأخرى، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد لا يوجد بها حاليا حالة واحدة من قوائم الانتظار، مشددا على أن منظومة التأمين الصحي الهدف منها القضاء على الخوف من المرض.



الجدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل، والمقرر تطبيقها على محافظات الجمهورية تباعا في فترة حوالي 15 عاما، قد أعلنت عن البدء في إسناد تطوير وتجهيز 16 وحدة ومركز رعاية أوليية بمحافظة الإسماعيلية، وهي من المحافظات التابعة للمرحلة الأولى في تطبيق المنظومة والمقرر أن يتم تطبيقها بها خلال العام الجاري.



وأكدت المنظومة أنه سيتم مراعاة كافة معايير الجودة، والالتزام بالأكواد العالمية للبناء، والالتزام بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية" إحدى هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد.



كما أعلنت عن تشغيل خط ساخن، برقم 15344، على أن يبدأ تشغيله يوم 13 سبتمبر الجاري، لييتم تلقي الاستفسارات عليه على مدار الساعة.





قال الدكتور أيمن رخا، منسق مشروع التأمين الصحي الشامل، إن حوالي 55% من المواطنين في محافظة بورسعيد اشتركوا في خدمة التأمين الصحي، بعد مرور 10 ايام فقط على انطلاق التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي، حيث اشترك حتى الآن نصف مليون مواطن.