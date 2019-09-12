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تعرف على موعد حفل عايدة الأيوبي في ساقية الصاوي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:42 ص
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تعرف على موعد حفل عايدة الأيوبي في ساقية الصاوي
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الفجر الفني
 
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تحيى المطربة عايدة الأيوبى حفلا غنائيا داخل ساقية الصاوي بقاعة النهر، يوم السبت المقبل ضمن حفلات صيف 2019، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها عددا من أغانيها المتنوعة من ضمنها "عصفور" و"على بالى" و"كفاية يا ورد" وغيرها.
 
يذكر أن عايدة الأيوبى شاركت العديد من المطربين والشعراء على مدار مسيرتها الفنية فى أغانيها، منهم الشاعر الفلسطينى الراحل محمود درويش، الملحن مارسيل خليفة، المطرب هشام عباس، الملحن صلاح الشرنوبى، الشاعر خالد الشيبانى وفرقة "كايروكى".


وقدمت "الأيوبى" العديد من الأغانى الدينية، منها: البردة للإمام البوصيرى، فى عشق الله، أبيات شعرية لرابعة العدوية، بجانب مجموعة من القصائد الصوفية.
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