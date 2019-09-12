مفاجأة ميسي وسواريز تربك حسابات مدرب برشلونة

قالت صحف إسبانية، أن نادي برشلونة كان يأمل في أن يتعافى الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله المهاجم الأورجوياني، لويس سواريز، وذلك قبل لقاء برشلونة وفالنسيا المقبل في بطولة الدوري الإسباني، خاصة في ظل الأداء الباهت الذي يقدمه برشلونة في بداية هذا الموسم، فإن الجماهير كان تريد عودة ميسي وسواريز في أقرب وقت من أجل إنقاذ كل ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان.







الجدير بالذكر، أن ميسي وسواريز لم يشاركا في أي لقاء رفقة نادي برشلونة في هذا الموسم، وهو ما جعل نتائج الفريق تتدهور بشكل ملحوظ للغاية مع بداية الموسم.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن إرنستو فالفيردي، كان يخطط لإشراك الثلاثي، ميسي وسواريز وجريزمان لأول مرة سويًا هذا الموسم، ولكن التعافي البطئ للغاية للثنائي ميسي وسواريز، قد فاجئ المدرب، وجعله يفكر في خطط بديلة في الفترة المقبلة.





يذكر أن نادي برشلونة قد بدأ الموسم بشكل سيء للغاية، حيث خسر الفريق 5 نقاط كاملة في بطولة الدوري الإسباني، وذلك على الرغم من مرور 3 جولات فقط، ولكن برشلونة جمع 4 نقاط جعلته في المركز الثامن في جدول الترتيب، وهو الأمر الذي لم يعجب الجماهير الكتالونية.