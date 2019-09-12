أنطوي يتسبب في مشكلة للفرنسي ديسابر داخل بيراميدز

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يبدو أن الأزمات داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني؛ لم تنته بعد؛ عقب الفشل في التتويج بلقب كأس مصر.



ويواجه الجهاز الفني؛ أزمة جديدة تتمثل في إمكانية غياب الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق؛ عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري؛ في كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



ويعاني جون أنطوي؛ من التعرض للإصابة في شد بالعضلة الخلفية؛ وهو ما يهدد مشاركته بالمباراة المقبل؛ في حالة عدم جاهزيته بشكل كامل.



وكلف ديسابر المدير الفني جهازه الطبي؛ بسرعة إيجاد حل للحاق اللاعب بالمباراة؛ خاصة أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليه المدير الفني؛ منذ الحصول على خدماته.



وتعاقد بيراميدز مع جون أنطوي قادما من صفوف مصر المقاصة؛ بعدما كان قاب قوسين أو أدنى للرحيل إلى الزمالك؛ إلا أن المقابل المادي حال دون ذلك؛ ليرحل إلى بيراميدز بالانتقالات الصيفية الجارية.



وكان بيراميدز؛ خسر لقب كأس مصر لصالح الزمالك؛ بعد تلقيه هزيمة قاسية بالمباراة النهائية بثلاثية دون رد؛ والتي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وتأهل بيراميدز للدور 32 من كأس الكونفدرالية؛ عقب تخطيه فريق إيتوال الكونغولي ينتيجة 5-1 بلقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي.



ويستعد بيراميدز لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري؛ مساء السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي؛ في ذهاب دور ال32 لكأس الاتحاد الإفريقي.