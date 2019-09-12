قبلة وحضن.. أسدل الستار على المشهد الأخير لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد (فيديو)

بعد أكثر من 3 ساعات، قضاها أحمد فهمي وهنا الزاهد وسط أصدقائهم وأحبابهم من نجوم الفن وذلك خلال ح فل زفافهما الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى.





وأسدل الستار على المشهد الأخير لحفل الزفاف، باحتضان أحمد فهمي لـ هنا الزاهد وقبَّلها، ثم لوح بيده ليحيي الحضور، في مشهد تسابق الجميع على التقاطه بهواتفهم.





واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة نجوم الفن، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.