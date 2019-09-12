بيريز يعترف بفشله في ضم نجم بايرن ميونيخ

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كشف فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد، عن محاولاته المتكررة من أجل التعاقد مع أحد أفضل مهاجمي الدوري الألماني وهو لاعب بايرن ميونيخ روبرتو ليفاندوفسكي.



وقال فلورنتينو بيريز، في تصريحات صحفية: "حاولنا التوقيع مع البولندي روبرتو ليفاندوفيسكي لعدة سنوات ولكن لم يبيعوه لنا، لقد كانت نفس الحالة مع الفرنسي بول بوجبا".



وتابع بيريز: "كان من الممكن إعارة ماركوس يورنتي لكنه فضل المغادرة، أخبره المدرب زيدان أنه بحاجة للعب أكثر وبسبب ذلك غادر".



وأضاف بيريز في حديثه عندما سُئل عن الموسم الماضي: يجب أن ننتقد أنفسنا ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً كل ما حققناه، لقد حصدنا 4 بطولات دوري الأبطال وحاول الآخرون الفوز بها في الموسم الماضي لكنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك".



وكان نادي ريال مدريد قد أبرم مجموعات تعاقدات خلال فترة انتقالات صيف 2019 كالتالي؛ إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي والياباني الشاب كوبو ورودريجو القادم من سانتوس البرازيلي.



وحاولت إدارة نادي ريال مدريد التعاقد مع بول بوجبا ولكن إدارة مانشستر يونايتد قد بالغت في مطالبها المادية فقد طلبت ما يتراوح بين 180 - 200 مليون يورو.



ويرغب الفرنسي زيدان في تدعيم خط الوسط مع تدهور مستوى الثلاثي كاسميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس وهناك بعض الأسماء المرشحة للانضمام للملكي في يناير القادم مثل كريستيان إريكسن وفان دي بيك.