25 مليون دولار لفيلم Overcomer
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:22 ص
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الفجر الفني
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حقق فيلم Overcomer خمسة وعشرون مليون دولار أمريكى خلال أسبوعين من طرحه، وذلك منذ طرحه يوم 23 أغسطس الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يصل باقى الدول حول العالم قريبا.
تدور قصة الفيلم حول تغير الحياة بين ليلة وضحاها للمدرب جون هاريسون عندما يخسر فريقه لكرة السلة، حتى يغلق مشروعه الخاص وهو أكبر مصنع للتصنيع وتغادر مئات العائلات من بلدتها، ويتساءل جون كيف سيواجه هو وعائلته المستقبل الغامض، وبعد موافقته على تدريب لاعبي التنس، التقى جون وزوجته، آمي، بالرياضي الطموح الذي دفعهما للقيام برحلة استكشافية.
الفيلم من إخراج اليكس كيندريك الذى شارك في الإنتاج بمشاركة ستيفن كيندريك، العمل من بطولة اليكس كيندريك، شاري ريجبي، ارين رايت طومسون، بريسيلا سي شيرر، كاميرون ارنيت، بن ديفيز، جاك ستيرنر، كيندريك كروس، هولي موريس، دنيس ارمسترونج، إليزابيث بيكا.
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