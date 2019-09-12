لو أنت سواق "توك توك".. اعرف مصيرك بعد استبداله بـ"الميني فان"

ما مصير سائق التوك توك بعد تطبيق سيارة الميني فان؟، سؤال يطرح نفسه بشدة بعد إعلان الحكومة المصرية متمثلة في مجلس الوزراء، استبدال التوك توك بسيارة ميني فان حديثة.





وزارة التنمية المحلية، أعلنت أنها تسعى مع وزارة المالية لإيجاد آليات تحفيزية لمالكى مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات المينى فان وتقديم حوافز لهم، والاستفادة من البرنامج الذى سبق وأن تبنته وزارة المالية، والجهات المعنية سابقا فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.





وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بمراعاة الجانب الاجتماعى للعاملين فى هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال برنامج "مشروعك" الذى تنفذه الوزارة وذلك باستبدال مركبات التوك توك بسيارات المينى فان بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأكدت أنها طلبت من المحافظات بحصر احتياجاتها من السيارات المينى فان المزمع إطلاقها كخدمة نقل جماعى جديدة كبديل حضارى لمركبات التوك توك، وتحديد خطوط السير المقترحة، وحصر تقريبى للسيارات المرخصة من المينى فان وتعمل كسيارات ملاكى وتعمل فى النقل الجماعى بصورة غير رسمية تمهيدا لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها، موضحة أن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) تقوم بضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء غير المرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات.





وكانت قد بدأت وزارة التنمية المحلية، فى التواصل مع كافة محافظات الجمهورية، بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات "المينى فان"، كسيارات أجرة، والبدء فى تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات وذلك بديلاً عن مركبات "التوك توك".





وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إنها تتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص البدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" وتعمل بالغاز الطبيعى.







