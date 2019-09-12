صاحبه قفز من الشباك.. ضبط مركز لـ"الطب البديل" ببني سويف (صور)

العلاج الحر



مداهمة المركز



ادوية واعشاب



مراكز الإدمان



12 مريض نفسي



ادوية محظورة



الإقامة والعلاج







داهمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، الأربعاء، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين أحد مراكز الطب والعلاج البديل والعلاج بالأعشاب ببني سويف لتفاجئ الحملة بأن صاحب المركز عاطل، وينتحل صفة طبيب، ويخدع المواطنين بعلاجهم بالأعشاب والطب البديل.كانت معلومات وردت إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة تفيد بانتحال عاطل صفة طبيب والنصب على المواطنين بعلاجهم بالأعشاب الطبية والطب البديل، وبعد العرض على الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بني سويف أمر بسرعة ضبط المركز.وقاد الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، حملة مكبرة ترافقه الدكتورة دعاء رمضان، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والعقيد محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، لمداهمة المركز، وتبين أن المركز يديره شخص يدعى "أحمد. م. ع"، عاطل، يدّعي أنه طبيب معالج بالأعشاب، وعقب علمه بدخول الحملة إلى المركز هرب من شباك الغرفة المتواجد بداخلها، ولم تتمكن الحملة من الإمساك به.وعثرت الحملة داخل المركز على أدوية تخدير، وأدوية وأعشاب مجهولة المصدر، وبعض الروشتات الطبية الحاملة اسم المركز، وبعض الكروت الشخصية، وأجهزة علاج طبيعي، وأدوات جراحية، وجهاز ضغط وسماعة طبية، وتبين للحملة أن الشخص المنتحل أوهم المرضى واستغل فقرهم بعلاجهم من بعض الأمراض المستعصية بالطب البديل وبعض الأعشاب.وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر وكيل وزارة الصحة ببني سويف بغلق المركز.وتنتشر بمحافظة بني سويف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وأصبح جني الأموال هدفا لأغلب تلك المراكز، واستنزاف أسر المرضى دون النظر لرعاية وصحة أبنائهم، رغم جهود مديرية الصحة في ضبطها وإغلاقها إداريا، في ظل عدم وجود أي مراكز حكومية لعلاج الإدمان، أو وجود قسم لعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية في بني سويف.وقد داهمت حملة من مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، قبل يومين، مركزا لعلاج الإدمان والأمراض النفسية يدار بدون ترخيص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وشمعت المركز بالشمع الأحمر تحت تصرف الجهات المختصة، وفوجئت بتواجد 12 مريضا نفسيا يتلقون العلاج في ظروف غير آدمية، نظير تقاضي مبالغ مالية كبيرة، وتقرر تسليمهم لذويهم.وكشفت المعاينة عن وجود كميات كبيرة من الأدوية عبارة عن عينات مجانية وأدوية تأمين صحي يحظر تدوالها في السوق المحلي، إضافة إلى أدوية جدول "أدوية مخدرة" يحظر صرفها بدون روشتة طبية، فضلا عن سوء حالة النظافة وانتشار الحشرات داخل المركز، وعدم صلاحية أوعية المطبخ ووجود منظفات صناعية بجوار المواد الغذائية.وكشف مصدر طبي ببني سويف، أن تكلفة إقامة اليوم الواحد داخل تلك المراكز يتخطى مبلغ 300 جنيه للمريض الواحد، ويستمر علاجه لفترات طويلة تصل إلى شهور، وتنتهي أغلبها بالفشل وسرعان ما يعود المريض مرة أخرى للإدمان، لأن تلك المنشأت هدفها الأساسي جني وتحصيل الأموال.وكيل الصحةمن جانبه قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن المديرية بإدارتها المختلفة وعلى رأسهم إدارة العلاج الحر لا تتواني في مهامها تجاه أي منشأة طبية سواء مرخصة أو غير مرخصة، من خلال الحملات المكثفة التي تشنها الإدارة يوميا لمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، متابعا: "هناك إجراءات فورية يتم اتخاذها، حال وجود مخالفات تصل لحد الإغلاق الإداري".وتابع: "يتم متابعة ومداهمة اي منشأة طبية غير مرخصة فور الإبلاغ عنها، وتحرير محضر ضد المسؤولين عنها"، مضيفا: "بخصوص مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية، فهناك مركز وحيد مرخص خاص بالمحافظة، ويتم متابعته بشكل دوري ومفاجئ من قبل الإدارات المختلفة، من أجل التأكد من إلتزامه بالتعليمات الطبية".