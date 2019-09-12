عاجل.. حكم بالسحن لمدة 3 سنوات ضد نجم برشلونة

قالت الصحف التركية منذ قليل، أن محكمة في مدينة إسطنبول التركية قد أصدرت قرار نهائي بشأن حبس اللاعب الدولي التركي، أردا توران، لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما تمت إدانة اللاعب الإعتداء بالضرب، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وهذا بحسب ما كشفت عنه وكالات الأنباء في تركيا.





وقالت وكالة "الأناضول" في إسطنبول، أن المحكمة التي تنظر في القضية، قد قررت كذلك إيقاف التنفيذ للحكم بالسجن الصادر على اللاعب لمدة عامين و8 أشهر.





ويذكر أن أردا توران يلعب الآن لصفوف نادي باشاك شهير التركي، معارًا من صفوف نادي برشلونة الإسباني، وكان قد دخل في مشاجرة شهيرة في عام 2018، مع المطرب والمغني التركي، بيركاي شاهين ، وعندها تم توجيه العديد من التهم إلى اللاعب التركي من قبل ممثلو الإدعاء، حيث طلبوا بتوقيع عقوبة السجن لمدة 12 عام على اللاعب.





وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها بالسجن على أردا توران، أن الأخير قد قام بمعاكسة زوجة المطرب التركي، شاهين، مؤكدة بأن المطرب التركي قد دخل في مشاجرة مع اللاعب، الذي قام بكسر أنفه، وبعد ذلك تم نقل "شاهين" إلى إحدى المستشفيات في مدينة إسطنبول.





ولهذا السبب كانوا ممثلو الإدعاء قد طالبوا المحكمة وقتها بإتهام توران بتهمة التحرش الجنسي، ولكن المحكمة قد رفضت ذلك.





وبحسب ما ذكرته وكالة أناضول، فإن لاعب باشاك شهير التركي قد حرص على زيارة المطرب التركي في المستشفى في اليوم التالي للواقعة، ولكن نجم برشلونة قد أظهر سلاحا ناريا خلال هذه الزيارة.