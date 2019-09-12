"تنسيقية شباب الأحزاب": فوجئنا بوجود الرئيس في مؤتمرات الشباب

قال إبراهيم ناجي الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مؤتمرات الشباب التي تنعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر حالة من الحوار المجتمعي، لافتا إلى أنه هناك قناعة من القيادة السياسية بضرورة وجود حالة حوار مجتمعي عقب ثورتي يناير ويونيو، وهي تعوض غياب الأحزاب، وبالتالي تضطر القيادة السياسية للحوار مع الشعب.





وأضاف "الشهابي"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن المؤتمرات تشكل حالة حوار برؤية جديدة، لأنه لم يقتصر على العاصمة فقط، أو مجموعة معينة من النخب السياسية، بل ناقش ثقافة الشاب الريفي والصعيدي والسيناوي، بهدف أن يرى الشباب كيفية بناء المجتمعات.





وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك نخب في مصر لديها مشكلة في تمييز الحقائق، وبعضها ينجرف مع بعض المعلومات الغير حقيقية.





وأشار إلى أننا لم نعتاد أن نرى وزيرا يشرح شيئا لشاب، ولكن فوجئنا بوجود السلطة التنفيذية والرئيس لمدة ثلاثة أيام متواصلة، لافتا إلى أنهم لم يتوقعون الكثير في البداية ولكنهم فوجئوا بأن الرئيس يصدر توصيات في المؤتمر كما قالوها بالضبط، ومنها تعديل قانون التظاهر، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي.





وشدد على أن مصر في حالة تأسيس للديمقراطية، وهي تتطلب إجراءات تكون بها جرأة وتفكير خارج الصندوق، لافتا إلى أنه حتى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لأنها تجربة حوار مفتوح على كل التيارات، بدون أي تخطيط، ثم تم نقل التجربة إلى العالم، ومن يرى تجربة الشباب المصري في الحوار يشعر بالفخر، ولديهم رؤى وطرح.





ولفت إلى أن "التنسيقية" لديها عمل على مدار الساعة وتناقش القضايا العامة، والمطروحة على الحكومة والبرلمان، بهدف تكوين جيل جديد من الشباب.





ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في المؤتمر الوطني الثامن للشباب الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، لمدة يوم واحد، بمشاركة 1600 شاب، ويتضمن ثلاثة جلسات، أهمها جلسة "اسأل الرئيس"، والتي يجيب فيها السيسي على الأسئلة التي يوجهها له الشباب، عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.







